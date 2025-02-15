Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı

Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların etkisiyle hastalıklarda ciddi bir artış söz konusu oluyor. Hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 10 adımda bağışıklığı güçlendirmenin yollarını açıkladı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 1

Soğuk havaların etkisiyle kış mevsimi geldiğinde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda artış yaşanıyor. Hastalıklara karşı dirençli olmak için bağışıklık sisteminin güçlü olmasını önemsemeniz gerekiyor.


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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 2

"Kış enfeksiyonlarında özellikle de “soğuk algınlığı, nezle, tonsilit, farenjit, sinüzit, bronşit hatta zatürre vakalarında” gözle görünür bir artış var" diyen, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu güçlü bir bağışıklık için yapmanız gerekenleri sıraladı.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 3

1- SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME

Vücudun genel sağlığını korumak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni büyük önem taşıyor.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu; "Güçlü bir bağışıklık için bir numaraya protein gücü yüksek besinleri (yumurta, beyaz-kırmızı et, süt ürünleri, bakliyat) koymalısınız. Aşırı şeker, un/nişasta tüketiminin ise bağışıklık gücünüzü azaltacağınızı unutmamalısınız. Alışveriş listenizde sebze ve meyvelere de imkânınız ölçüsünde daha fazla yer açmanızda fayda var. Ayrıca bugünlerde yemeklerinizde baharatları (özellikle zencefil, zerdeçal, tarçın, kırmızıbiber, karabiber) daha sık ve çok kullanmayı da unutmayın." diyor. 


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 4

2- DÜZENLİ UYKU VE HAREKET

Sağlıklı bir vücut için sağlıklı uyku düzeni şart. Mükemmel bir gece uykusunun güçlü bir bağışıklık desteği olduğu kesin. Egzersize gelince... O da kuşkusuz çok güçlü ve etkili harika bir bağışıklık ilacı.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 5

3- EL VE AĞIZ HİJYENİ

Kişisel hijyen genel sağlık üzerinde büyük önem taşıyor.

Ellerinizi daha sık yıkamanız, dişlerinizi daha sık fırçalamanız, ağız hijyeninizi iyi durumda tutmamız ve genelde kişisel hijyeninize her yönüyle özenli davranmanız da çoğu zaman da gözden kaçan ama önemli olduğundan kuşku duyulmayan bir bağışıklık ayrıntısıdır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 6

4- ÜŞÜTMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Üşümekten değil, üşütmekten korkun. Unutmayın: Üşümek ve üşütmek ayrı şeylerdir. Üşümeyi refleks olarak öğrenip gerektiğinde daha sıkı giyinerek, bulunduğumuz ortamı ısıtarak tedbir alabiliriz. Ama özellikle çocukluk ve yaşlılık döneminde üşütmenin farkına bile varamayabiliriz.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 7

5- STRESİ YÖNETİN

Dikkat edin, aşırı korku ve üzüntü sonrası ya grip, nezle olursunuz ya da uçuk veya aft çıkarırsınız. Bu nedenle stres, depresyon ve diğer ruhsal gelgitlerden de bugünlerde daha çok uzak durmaya özen gösterin.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 8

6- VİTAMİN DESTEĞİ ALIN

D vitamini eksikliği özellikle 30’lu rakamların altındaki D vitamini seviyeleri bağışıklığınızın altına konmuş bir bomba gibidir. Eksik D vitamininizi hemen tamamlayın, rakamı 50-100 aralığında tutmaya çalışın. Besinlerle kazanamıyorsanız ya da eksik olduğundan eminseniz C vitamini, çinko, demir, selenyum gibi minerallerin de desteğini almaya çalışın. Omega 3 takviyelerinin de etkili birer bağışıklık güçlendirici olabileceği aklınızda olsun.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 9

7- BİTKİ ÇAYLARI FAYDALI OLABİLİR

Soğuk kış günlerinde sıcak kış çaylarının her biri değerli birer bağışıklık güçlendirici olabiliyor. İlk sıraya kuşburnu, ıhlamur, ada çayı, nane çayı, hibiskus çayı, tarçın çayını yazabilirsiniz.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 10

8- TARHANA, KEFİR, YOĞURT, TURŞU

Doğal yoldan tamamladığınız probiyotik/mikrobiyom gücü bağışıklığınızın en güvenli bekçilerinden biridir. Daha çok turşu -özellikle lahana turşusu-, ev yapımı yoğurt, kefir, tarhana çorbası yiyip içmeye çalışın.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 11

9- ANTİBİYOTİKLERDEN UZAK DURUN

Her ateşiniz çıktığında antibiyotik haplarına, şuruplarına sarılmayın. Gereksiz kullandığınız o haplar, şuruplar bağırsaklarınızdaki probiyotik güce atılmış birer el bombası olabilir.


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı - 12

10- KEYİF ALMASINI BİLİN

Her mevsim gibi kışın da tadını çıkarın. Yağmurun, rüzgârın, dolunun, karın ve daha pek çok kış ayrıntısının da bizim için gönderilmiş nimetler olabileceğini hatırlayın.

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