Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı

1- SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME

Vücudun genel sağlığını korumak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni büyük önem taşıyor.



Prof. Dr. Osman Müftüoğlu; "Güçlü bir bağışıklık için bir numaraya protein gücü yüksek besinleri (yumurta, beyaz-kırmızı et, süt ürünleri, bakliyat) koymalısınız. Aşırı şeker, un/nişasta tüketiminin ise bağışıklık gücünüzü azaltacağınızı unutmamalısınız. Alışveriş listenizde sebze ve meyvelere de imkânınız ölçüsünde daha fazla yer açmanızda fayda var. Ayrıca bugünlerde yemeklerinizde baharatları (özellikle zencefil, zerdeçal, tarçın, kırmızıbiber, karabiber) daha sık ve çok kullanmayı da unutmayın." diyor.





