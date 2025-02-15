Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bağışıklığı güçlendirin, bu besinler sağlığın altın anahtarı
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların etkisiyle hastalıklarda ciddi bir artış söz konusu oluyor. Hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 10 adımda bağışıklığı güçlendirmenin yollarını açıkladı.
Soğuk havaların etkisiyle kış mevsimi geldiğinde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda artış yaşanıyor. Hastalıklara karşı dirençli olmak için bağışıklık sisteminin güçlü olmasını önemsemeniz gerekiyor.