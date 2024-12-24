Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bilimsel olarak kanıtlı ömrü uzatan alışkanlık
Sağlıklı bir yaşam sürmek ve güzel yaşlanmak için yaşam tarzı alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekir. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsemek sadece uzun değil, sağlıklı bir ömür geçirmenize yardımcı olur. Doğru alışkanlıklar yaşamınıza yapacağınız en önemli yatırım olabilir. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bilimsel olarak kanıtlanmış sağlıklık yaşam önerilerini paylaştı.
Kaliteli yaşamak, sağlıklı bir ömür sürmek için günlük alışkanlıklarınıza çok dikkat etmelisiniz. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına odaklanmak; düzenli beslenmek, hareket etmek, uyku ve stres yönetimi gibi basit adımlardan geçer.