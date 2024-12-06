Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili

Mutfakta baharat dolaplarının içerisinden sıklıkla yer alan bir baharat var ki doğal kan inceltici görebi görüyor. Bu baharat sadece lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun "güvenli bir doğal kan inceltici" diye tanımladığı bu baharat bir bebe aspirini kadar doğal salisilik asidi bedeninize kazandırabiliyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 1

Yemeklere tat katmanın ötesinde, baharatlar sağlık üzerinde olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Bazı baharatların vücuda tahmin edemeyeceğiniz kadar faydası bulunuyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 2

Sağlıklı yaşam öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, doğal kan inceltici görevi gören baharatı açıkladı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 3

Osman Müftüoğlu, "Her gün keyifle yiyip içtiğimiz sebzelerin (yeşillikler ve diğerleri) ve baharatların (zerdeçal, zencefil, kırmızı biber) çoğunda kanı incelten (kan sulandırıcı) muhteşem bir doğal ilaç zaten var: Adı Salisilik asit! Bu doğal maddenin sentetik olanını -asetil salesilik asit- pandemi günlerinde “kan inceltici” olarak yaygın olarak kullandık. Şimdi sizi basit ama etkili ve kolay, üstelik son derece de güvenli bir doğal kan inceltici ile tanıştırmak istiyorum: KİMYON!" diyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 4

"Sadece bir çay kaşığı kimyon ile bir bebe aspirini kadar doğal salisilik asidi bedeninize siz de kazandırabilirsiniz." cümlelerini kullanan Müftüoğlu, "Eğer doktorunuz reçetenize özellikle by-pass ameliyatı veya stent uygulaması ya da pıhtı atması sonrasında “her gün düşük doz aspirin kullanma talimatı”nı eklemediyse muhtemel bazı yaşlılık hastalıklarını önlemek için her gün düşük doz bir bebe aspirini yutmak yerine sofralarınızda yeşil sebzelere ve baharatlara daha sık ve çok yer açmanız gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 5

KİMYONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kimyon, lezzetli bir baharat olmasının yanı sıra sağlık açısından da pek çok fayda sunar. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve diğer biyolojik aktif bileşenler sayesinde, kimyonun çeşitli sağlık sorunlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 6

  • Antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerle savaşarak vücudu korur
  • Sindirim enzimlerini artırarak sindirimi kolaylaştırır ve gaz problemlerini hafifletir
  • Demir içeriği yüksek olduğu için kansızlığı önlemeye yardımcı olur
  • Antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyon riskini azaltır
  • İltihap giderici etkisiyle eklem ağrılarını hafifletir
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar
  • Kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini azaltır
  • Kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp sağlığını destekler
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 7

KİMYON NASIL TÜKETİLİR?

Kimyon, genellikle yemeklere lezzet katmak amacıyla kullanılan bir baharattır. İçeriğindeki bileşikler sayesinde yemeklere derin bir aroma ve tat ekler. Özellikle et yemeklerinde, çorbalarda ve soslarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu, gaz problemlerini hafiflettiği ve metabolizmayı hızlandırdığı bilinmektedir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 8

Kimyonu yemeklerinize eklerken, taze öğütülmüş kimyon tercih etmek, daha yoğun bir aroma elde etmenizi sağlar. Toz halinde ya da tane olarak kullanılabilen kimyon, yemek pişirme esnasında ya da piştikten sonra yemeğe eklenebilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili - 9

KİMYON TÜKETİMİ NE KADAR OLMALI?

Günlük kimyon tüketimi, sağlıklı bir diyetin parçası olarak dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Genel olarak, bir yetişkinin günlük kimyon tüketimi 1 ila 3 çay kaşığı arasında olmalıdır. Bu miktar, sindirim sistemini desteklemek ve kimyonun diğer faydalarından yararlanmak için yeterlidir.

Herhangi bir sağlık problemi ve alerjik reaksiyon yaşamamak için kimyonu beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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