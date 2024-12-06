Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili
Mutfakta baharat dolaplarının içerisinden sıklıkla yer alan bir baharat var ki doğal kan inceltici görebi görüyor. Bu baharat sadece lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun "güvenli bir doğal kan inceltici" diye tanımladığı bu baharat bir bebe aspirini kadar doğal salisilik asidi bedeninize kazandırabiliyor.
Yemeklere tat katmanın ötesinde, baharatlar sağlık üzerinde olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Bazı baharatların vücuda tahmin edemeyeceğiniz kadar faydası bulunuyor.