Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "doğal kan inceltici" dedi: 1 çay kaşığı aspirinden bile etkili

"Sadece bir çay kaşığı kimyon ile bir bebe aspirini kadar doğal salisilik asidi bedeninize siz de kazandırabilirsiniz." cümlelerini kullanan Müftüoğlu, "Eğer doktorunuz reçetenize özellikle by-pass ameliyatı veya stent uygulaması ya da pıhtı atması sonrasında “her gün düşük doz aspirin kullanma talimatı”nı eklemediyse muhtemel bazı yaşlılık hastalıklarını önlemek için her gün düşük doz bir bebe aspirini yutmak yerine sofralarınızda yeşil sebzelere ve baharatlara daha sık ve çok yer açmanız gerekiyor." dedi.