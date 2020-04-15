Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Alkışı hak eden bir başarı

ntv.com.tr 15.04.2020 - 08:22 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 08:35
Sağlık Bakanı dün akşam yine çok önemli açıklamalar yaptı.
Birinci iyi haberi şu oldu: Filiasyon, yani yeni olgu izleme sistemi mükemmel işliyor. Sayın Bakan’ın “filiasyon“ ile ilgili söyledikleri önemli. Filiasyon meselesini ve önemini yarın ayrıntıları ile yazacağım. Beni 40 yıllık bir hekim olarak asıl mutlu eden şey tedavide ulaşılan olağanüstü başarı ile ilgili rakamlar ve açıklamaları oldu.
BAKAN KOCA'NIN DÜN AKŞAMKİ AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYIN
Peki nedir o yüz güldüren rakamlar ve açıklamalar?
Özeti şu:
VARAN 1
TEDAVİDE BAŞARININ 4 NET İŞARETİ VAR
1. Test sayısı artıyor ama vaka artış hızı beklendiği ya da korkulduğu oranda artmıyor.
2. İyileşenlerin sayısında da memnuniyet verici artış rakamları var.
3. Yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta sayısında da korkulan artış yok. Tam tersine yoğun bakımda yatan hasta sayısı oransal olarak azalıyor.
4. Entübe hasta sayısındaki artış da beklenenden daha az...
Özeti şu: Tedavide ciddi bir başarımız var ve bu başarı neredeyse “örnek gösterilebilecek” kadar önemli...
KESİP SAKLAYIN
MUTLAKA UYMAMIZ GEREKEN 5 YENİ MADDE
Hepimizin uyması gereken yeni bazı kurallar var. O kuralların özeti şunlar...
PANDEMİ Mİ, İNFODEMİ Mİ DAHA TEHLİKELİ?
Bu gibi zor ve çetin günlerde sadece dikkatli olmamız bize yetmez. Çok daha fazlasını yapmamız, ‘pür dikkat’ kesilip güzele iyiye umuda odaklanmamız, kısacası “ensemizi karartmamamız” lazım.
COVID-19’LA UYUMLU YENİ BİR YAŞAM PLANLAMALIYIZ
Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Özel Temsilcisi Dr. David Nabarro’nun altını çizdiği aşağıdaki gerçeklere ben de katılıyorum:
1. Anlaşılan o ki bu virüs kısa sürede yok olup gitmeyecek. (İnşallah yanılırım ve bu virüs de tıpkı SARS gibi yaz gelince ortadan kaybolur.)
2. Virüsü kapıp bağışıklık kazananların ne süreyle bağışık kalacakları henüz net ve açık değil, hastalığı geçirenlerin de dikkatlerini sürdürmeleri lazım.
3. Virüs için geliştirilecek aşının ne zaman elimizde olacağı belli değil. Aşının uygulandıktan sonra da ne oranda ve ne süreyle koruma sağlayacağı da net ve açık olarak bilinmiyor.
4. İşte bu nedenle, muhtemelen daha uzun süre ‘maskeli bir toplum’ olarak kalmaya devam edebiliriz.
5. Ve yine aynı nedenlerle ‘sosyal mesafeye uyum’, yaşamımızın ayrılmaz ve doğal bir parçası haline gelebilir.