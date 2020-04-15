Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Alkışı hak eden bir başarı

PANDEMİ Mİ, İNFODEMİ Mİ DAHA TEHLİKELİ?



Bu gibi zor ve çetin günlerde sadece dikkatli olmamız bize yetmez. Çok daha fazlasını yapmamız, ‘pür dikkat’ kesilip güzele iyiye umuda odaklanmamız, kısacası “ensemizi karartmamamız” lazım.

Aslında ortalıkta bir değil iki salgın var. Birincisi, malumunuz “COVID-19” pandemisi. İkincisine gelince... O yeni bir salgın. Kiminin bilerek kiminin bilmeyerek üstüne bolca ‘ümitsizlik sosu’ da ekleyerek ortalığa sürdüğü viral bilgilerle yayılıyor. Adı mı? Ona ‘asılsız, umutsuz ve kötü bilgi (info) salgını deniyor. İnfodemi olarak da tanımlanan bu bela, koronavirüs pandemisinden daha da öne çıktı. Bilelim ki “infodemi” de en az COVID-19 kadar tehlikeli. En az pandemi kadar etkili. Lütfen umutsuzluğa prim vermeyelim. Lütfen güçlü durmaya devam edelim. Lütfen daha çok ve sık ümit yüklenelim ve yükleyelim.