Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Aşı Eylül'de hazır mı?

Açıklama saygın bir üniversite olan Oxford Aşı Bilimleri Enstitüsü Başkanı Sarah Gilbert’ten geldiği ve güvenilir bir gazetede, The Times’ta yayımlandığı için çok önemsedim.

Sarah Gilbert diyor ki “Eğer bundan sonraki aşamaları da bu hızla geçebilirsek corona virüsten korunma sağlayan aşı eylül ayında kullanıma girebilir.” Bence haftayı sokağa çıkma yasağıyla tamamlarken duyabileceğimiz harika bir haber bu ama gelin biz o üç ana kuralımızı “sosyal mesafe, izolasyon/evde kalma ve el temizliğine koşulsuz uyma” anayasamızı ısrarla sürdürelim. Cuma akşamı yaptığımız hataya lütfen bir daha asla düşmeyelim.