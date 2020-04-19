Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Bu hastalık bir daha tekrarlar mı?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili henüz yanıtlanmamış pek çok soru var. Bunlardan biri de ‘hastalığı geçirenlerin yeniden hastalanıp hastalanmayacakları’ sorusudur.

Elimizde net ve açık bir veri yok ama uzmanların çoğu, enfeksiyonu geçirip de iyileşenlerin tekrardan hastalanma ihtimallerinin pek mümkün olmadığı görüşündeler. Benim kanaatim de aynı yönde.