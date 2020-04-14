Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Yoğun bakımdaki başarımız bize yeter mi?

OKUR SORULARI

BAĞIŞIKLI TEPKİSİ NEDEN ÖNEMLİ?



Diyelimki virüsü bir şekilde kaptınız. Peki bundan sonrasını belirleyen, kaderinizin ne olacağına karar veren en önemli faktör nedir? Bu sorunun yanıtı iki sözcükten oluşan bir cümleden ibarettir: Bağışıklık gücünüz! Bu güç sizin virüsle savaşabilen askerlerinizin (lenfositler ve diğer hücreler) ve o askerlerin ürettiği bağışıklık silahlarının (antikorlar, sitokinler) toplamıdır. Bu yanıtlar ne kadar güçlüyse, enfeksiyona yakalanma ihtimaliniz o kadar düşük, iyileşme süratiniz o kadar fazla ve güçlü olacaktır.

BAĞIŞIKLIĞIMIZI NELER BELİRLİYOR?

Sağlık durumunuz ve genetik yapınız bağışıklığınızın temel iki belirleyicisidir. Dengeli beslenen, iyi uyuyan, aktivitesini sürdüren, huzur seviyesini koruyabilen herkesin bağışıklık gücü iyidir ama bütün bunlara rağmen eğer o kişide kronik bir hastalık; mesela diyabet, hipertansiyon, kanser, obezite, organ yetmezliği gibi problemler varsa çok daha dikkatli davranmak gerekir. Genetik mirasın da bağışıklık gücünde rol oynayabileceği biliniyor. Ama yine de son kararı genetiğimiz değil, bedensel gücümüz, yani biz veriyoruz.

İYİLEŞENİN KANINDA ANTİKOR VAR MI?

Hastalığı iyileşerek atlatan herkesin antikor üretme yeteneği aynı değil. Özellikle gençler yeteri miktarda antikor üretemeyebiliyor. Orta ve ileri yaşların antikor üretme gücü daha yüksek. Çin’de yapılan yeni bir çalışmada iyileşenlerin yüzde 8’inde kâfi düzeyde antikorun bulunmadığı gösterildi. Zaten bu nedenle plazma tedavisi için düşünülen iyileşmiş hastalarda antikor düzeyine bakılmadan, yeterli antikor varlığı garantiye alınmadan kan örneği/plazma alınması işlemi yapılmıyor.