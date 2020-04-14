Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Yoğun bakımdaki başarımız bize yeter mi?

ntv.com.tr 14.04.2020 - 07:18
KORONA RAKAMLARI
Dünya genelinde 2 milyona yakın insan, bu virüsle enfekte olup hastalığa yakalandı.
Peki ya netice ne oldu?
* Hastalananların yüzde 80’i hastalığını hafif ya da orta belirtilerle atlattı.
* Yüzde 14’ünde ciddi sorunlar oluştu, hastalık ağır seyretti.
* Yüzde 6’sı ise ‘kritik hasta’ olarak değerlendirilerek yoğun bakıma yatırıldı.
* Dünya genelinde hastaların yüzde 2.3’ü kaybedildi.
BU SORU ÇOK ÖNEMLİ
NEDEN MUTLAKA MASKE?
İYİ HABER
HİDROKSİKLOROKİNE GÜVEN ARTIYOR
Marsilya (Fransa) Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, hidroksiklorokin ile tedavi ettikleri bin 61 hastanın yüzde 91.7’sinin hastalığı 10 gün içinde atlattığını açıkladı. Bu mükemmel rakamları duyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Paris’ten Marsilya’ya giderek Dr. Didier ve ekibini kutladı.
BİR DERS
VİRÜS DEĞİL DE ÖĞRETMEN MÜBAREK
Bu garip, bu ne olduğu hâlâ meçhul, bu cani, bu rahmetli Nejat Uygur’un tarifiyle “vurdu mu oturtan” virüs anlaşılan o ki sıradan bir virüs filan değil. Bana sorarsanız o virüsten çoook daha fazlası. O aslında bir mesajcı...
Vermek istediği mesajlar da özetlemeye çalıştıklarım olmalı...
VİRÜS BİZE NE ANLATIYOR?
KORONAVİRÜSÜN 6 GİZLİ MESAJI VAR
OKUR SORULARI
BAĞIŞIKLI TEPKİSİ NEDEN ÖNEMLİ?
Diyelimki virüsü bir şekilde kaptınız. Peki bundan sonrasını belirleyen, kaderinizin ne olacağına karar veren en önemli faktör nedir? Bu sorunun yanıtı iki sözcükten oluşan bir cümleden ibarettir: Bağışıklık gücünüz! Bu güç sizin virüsle savaşabilen askerlerinizin (lenfositler ve diğer hücreler) ve o askerlerin ürettiği bağışıklık silahlarının (antikorlar, sitokinler) toplamıdır. Bu yanıtlar ne kadar güçlüyse, enfeksiyona yakalanma ihtimaliniz o kadar düşük, iyileşme süratiniz o kadar fazla ve güçlü olacaktır.
BAĞIŞIKLIĞIMIZI NELER BELİRLİYOR?
Sağlık durumunuz ve genetik yapınız bağışıklığınızın temel iki belirleyicisidir. Dengeli beslenen, iyi uyuyan, aktivitesini sürdüren, huzur seviyesini koruyabilen herkesin bağışıklık gücü iyidir ama bütün bunlara rağmen eğer o kişide kronik bir hastalık; mesela diyabet, hipertansiyon, kanser, obezite, organ yetmezliği gibi problemler varsa çok daha dikkatli davranmak gerekir. Genetik mirasın da bağışıklık gücünde rol oynayabileceği biliniyor. Ama yine de son kararı genetiğimiz değil, bedensel gücümüz, yani biz veriyoruz.
İYİLEŞENİN KANINDA ANTİKOR VAR MI?
Hastalığı iyileşerek atlatan herkesin antikor üretme yeteneği aynı değil. Özellikle gençler yeteri miktarda antikor üretemeyebiliyor. Orta ve ileri yaşların antikor üretme gücü daha yüksek. Çin’de yapılan yeni bir çalışmada iyileşenlerin yüzde 8’inde kâfi düzeyde antikorun bulunmadığı gösterildi. Zaten bu nedenle plazma tedavisi için düşünülen iyileşmiş hastalarda antikor düzeyine bakılmadan, yeterli antikor varlığı garantiye alınmadan kan örneği/plazma alınması işlemi yapılmıyor.