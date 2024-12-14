Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan D vitamini uyarısı: Bu besinlerle birlikte tüketmek gerekiyormuş
D vitamini vücut için hayati bir öneme sahiptir. Yeterli miktarda D vitamini almak; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıkları, kemikleri, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı korur. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ideal D vitamini seviyesini ve D vitamininin nasıl kullanılması gerektiğini açıkladı.
Sağlıklı kemikler, güçlü bağışıklık, diyabet yönetimi için vücudunuz D vitaminine ihtiyaç duyar. D vitamini eksikliği belirtileri depresyon, kemik ağrısı, sık sık soğuk algınlığına yakalanma ve halsizlik gibi şekillerde ortaya çıkabilir.