Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan D vitamini uyarısı: Takviyeleri bu besinlerle tüketmek gerekiyormuş

Sülfatlı olması nedeniyle de hücrelerinizin hem sulu hem de yağlı bölümlerinde görevini rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Takviye D vitaminleri ise sülfatlı değildir ve bu nedenle sadece hücrelerin yağlı bölümlerinde etkili olabilmektedir. İşte bu nedenle D vitaminini güneşlenerek doğal yoldan kazanıp depolamanız daha faydalı ve daha mühimdir."