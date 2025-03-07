Prof. Dr. Özlü uyardı: Kapı ve pencereleri açmayın, evde kalın
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Suriye’den gelen ‘toz taşınımı’na ilişkin uyarısında, “Bu tozlardan uzak durmanızı tercih ediyoruz. Mümkün oldukça bu tozları solumamakta fayda var. Bu havalarda evde kalmak, kapı ve pencereleri açmamak en güzelidir. Özellikle akciğer hastaları bu konuda çok sıkıntı yaşıyor" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye 'toz taşınımı' geliyor. Suriye üzerinden gelen 'toz taşınımı' Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güneydoğu'da etkili olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 'toz taşınımı'nın üç gün boyunca etkili olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve beraberinde bazı sağlık problemlerine de yol açan 'toz taşınımı’ ile ilgili uyarılarda bulundu.