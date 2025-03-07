Prof. Dr. Özlü uyardı: Kapı ve pencereleri açmayın, evde kalın

"AKCİĞER HASTALARI ÇOK SIKINTI YAŞIYOR"

‘Çöl tozu’ olarak da adlandırılan doğa olayının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Özlü, özellikle KOAH ve astım hastalarının bu hava olayından olumsuz etkilendiği belirterek, “Şu anda ülkemizde Suriye’den gelen bir toz bulutu var. Bunun birkaç gün ülkemizde kalacağını biliyoruz. Meteoroloji’nin verdiğini bilgilere göre; özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesi illerinde etkili olacağını söylüyorlar. Daha çok Orta Doğu’dan, çöllerden, Arabistan’dan gelen, bazen de Afrika’dan gelen tozlarla karşılaşıyoruz. Bunlar atmosferde taşınıyor ve hava hareketleri ile üzerimizde kalıyorlar. Birkaç gün kalıp gidiyorlar ama bu sağlık açısından önemli riskler taşıyor. Özellikle akciğer hastaları bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Astım, KOAH, akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olan hastalarımız bu tozlu havayı hemen fark ediyor" dedi.





