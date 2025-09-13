Prof. Dr. Türkçapar yazdı: Sonbahar melankolisi için ne yapalım?

NEDEN EYLÜL AYINDA DAHA YOĞUN HİSSEDERİZ?

Eylül ayı, psikolojik olarak da bir dönüm noktası. Yaz tatilinin sona ermesi, okulların açılması, iş temposunun artması... Tüm bunlar sadece dış değişiklikler değil, aynı zamanda beynimizin "eğlence modundan" "sorumluluk moduna" geçiş yapmasını gerektiriyor.

Bu geçiş süreci, günlerin kısalmasıyla birlikte bireylerin kış yaklaştıkça yaşayacakları zorlukları ve üstlenecekleri yoğun sorumlulukları düşünmeleriyle kendini gösterir. Tatil sezonunun kapanması ve kışla ilişkilendirilen olumsuz anılar da bu süreci tetikler.

Kendimizi nostaljik hissetmemizin bir nedeni de şu: sonbahar, doğanın "vedalaşma" mevsimi. Yeşilliğin kaybolması, sıcaklığın azalması, beynimize geçmiş anıları ve kayıpları hatırlatan bir sinyal veriyor. Bu nedenle bu mevsimde daha çok geçmişi düşünür, "keşke" lerle dolarız.