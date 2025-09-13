Prof. Dr. Türkçapar yazdı: Sonbahar melankolisi için ne yapalım?
Eylül ayının ilk yarısı geride kalırken, birçok insan tanıdık bir duyguyla karşılaşıyor: sonbahar hüznü veya melankolisi. Yaprakların sararmaya başladığı, günlerin kısaldığı, havanın giderek daha erken karardığı bu dönemde neden kendimizi nostaljik, hüzünlü ve biraz da yorgun hissederiz? Bu sadece psikolojik bir durum mu, yoksa beynimizde gerçekten biyolojik değişimler mi oluyor? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, merak edilen soruların yanıtlarını ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
BİLİMİN MERCEĞİNDE SONBAHAR PSİKOLOJİSİ
Sonbahar hüznü bir efsane değil bir gerçek ve somut bilimsel nedenleri var:
Güneş ışığının azalması, vücuttaki serotonin seviyelerinin düşmesine yol açar. Serotonin; kişinin duygudurumunu, moralini ve uyku düzenini etkileyen önemli bir sinir ileti molekülü. Aynı zamanda, güneş ışığının azalması karanlıkta salgılanarak günlük ritmi ayarlayan “uyku hormonu” melatoninin artmasına neden olur. Bu durum sürekli uyku hali yaratır ve hareketlerimizi yavaşlatır. İşte bu süreç, sonbahar “depresyonunun” temelini oluşturur.