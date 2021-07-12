Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır

BİRÇOK ÜLKE ÜÇÜNCÜ DOZU ONAYLARKEN, FDA ŞU ANDA GEREKLİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Aralarında Türkiye ve İsrail’in olduğu birçok ülke üçüncü doz kararını onaylarken, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) farklı bir karar verdi. FDA, tam olarak aşılanmış Amerikalıların şu anda üçüncü bir doz Covid-19 aşısına ihtiyaç duymadığını açıkladı. FDA ve ABD Hastalık Önleme Merkezleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Eğer bilim, ek doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse, her zaman takviye dozlar için hazırız” denildi.