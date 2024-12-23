Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor

Uzmanlar, orofasiyal ağrı, ağız hastalıkları veya kulak burun boğaz uzmanıyla görüşmenin, doğru tedavi planının bulunmasında yardımcı olabileceğini vurguluyor.



"Tıp ve diş hekimliği alanındaki tüm uzmanların bu durumu tanıyabileceğini ve bunun daha yaygın bir durum olmadığından emin olmak için ayrım yapabileceklerini düşünüyorum," diye ekliyor Dr. Drangsholt.