Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor
Yemek yerken özellikle tatlı veya ekşi bir şeyler yediğinizde çenenizde keskin bir ağrı hissediyorsanız, nadir görülen bir rahatsızlık olan "ilk lokma sendromu" ile karşı karşıya olabilirsiniz. Peki, ilk lokma sendromu nedir?
Bu sendrom, genellikle herhangi bir belirgin neden olmadan meydana gelir. Ancak baş ve boyun tümörleri bulunanlar, belirli kanser tedavisi görenler veya cerrahi operasyon geçirenler, bu durumu yaşama açısından daha yüksek risk altındadır.