Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor

Yemek yerken özellikle tatlı veya ekşi bir şeyler yediğinizde çenenizde keskin bir ağrı hissediyorsanız, nadir görülen bir rahatsızlık olan "ilk lokma sendromu" ile karşı karşıya olabilirsiniz. Peki, ilk lokma sendromu nedir?

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 1

Bu sendrom, genellikle herhangi bir belirgin neden olmadan meydana gelir. Ancak baş ve boyun tümörleri bulunanlar, belirli kanser tedavisi görenler veya cerrahi operasyon geçirenler, bu durumu yaşama açısından daha yüksek risk altındadır.

SAĞLIK HABERLERİ

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 2

Washington Üniversitesi Profesörü Mark Drangsholt, "Son altı ila sekiz yıl içinde, belki beş vakaya tanıklık ettim ve tedavi ettim. Nadir görülen bir durum olarak nitelendiriyorum," diyor. Drangsholt, gördüğü beş vakadan dördünde hastaların "bir tür ameliyat geçmişine" sahip olduğunu belirtiyor.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 3

İLK LOKMA SENDROMU NASIL HİSSEDİLİR?

İlk lokma sendromu, hastanın yemeğin ilk lokmasını almasının ardından, alt çene boyunca parotis tükürük bezlerine yakın keskin bir ağrı, kramp veya spazm hissi ile kendini gösterir. Genellikle yüzün bir tarafında hissedilen bu ağrı, sonraki birkaç ısırıktan sonra geçer.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 4

Drangsholt, "Çoğu durumda, tükürük parotis bezlerine giden sempatik sinir liflerinin cerrahi müdahale sırasında hasar görmesi veya yaralanması bu durumu tetikliyor," diyor.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 5


Sağlık uzmanları, bu sendromu tanılamak için genellikle herhangi bir test yapmaya gerek duymadan, özellikle yakın zamanda cerrahi bir işlem geçiren kişilerde gözlemleyebilirler. Bazı vakalarda, semptomlar ameliyatın üzerinden aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 6

ÇENE AĞRISININ DİĞER NEDENLERİ

Son dönemde sosyal medya platformlarında, kullanıcılar çene ağrısı ile ilgili deneyimlerini paylaşarak, bu rahatsızlığın ilk lokma sendromu olup olmadığını tartışıyorlar. Ancak uzmanlar, ağız cerrahisi veya kanser geçmişi olmayan kişilerde ilk lokma sendromunun görülmesinin oldukça nadir olduğunu belirtiyor.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 7

Baltimore'daki Mercy Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz uzmanı Dr. Ileana Showalter, "Toplumda, yemek yerken ağrıya neden olabilecek başka rahatsızlıklar, örneğin temporomandibular eklem (TMJ) sorunları da mevcut. Bu eklemler, ağrının görüldüğü bölgeden çok da uzak değildir," diyor.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 8

Temporomandibular bozukluklar, çene ve çiğneme kaslarında ağrıya, çene sertliğine ve kulaklarda çınlamaya yol açabilir. Bu durumun bilinen bir nedeni yoktur. Ayrıca tükürük bezi enfeksiyonları veya parotis bezindeki taşlar da çene ağrısı ya da şişmeye neden olabilir.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 9

Dr. Showalter, "İlk ısırık sendromunun belirtileri, akut ağrı yaşamanız ancak yemeğe devam ettikçe ağrının azalması şeklinde tanımlanabilir. Oysa bezinde tıkanıklık olan biri için ağrı yemek yemeye devam ettikçe devam eder," diye açıklıyor.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 10

İLK LOKMA SENDROMU TEDAVİSİ

İlk lokma sendromu tamamen önlenemez ancak ağrı, bazı ilaçlarla tedavi edilebilir.Ayrıca parotis bezine yapılan botoks enjeksiyonları, sinirleri bloke ederek semptomları hafifletebilir.

Profesör "nadir görülen bir durum" diyerek açıkladı: Yemek yerken "ilk lokmada" ortaya çıkıyor - 11

Uzmanlar, orofasiyal ağrı, ağız hastalıkları veya kulak burun boğaz uzmanıyla görüşmenin, doğru tedavi planının bulunmasında yardımcı olabileceğini vurguluyor.

"Tıp ve diş hekimliği alanındaki tüm uzmanların bu durumu tanıyabileceğini ve bunun daha yaygın bir durum olmadığından emin olmak için ayrım yapabileceklerini düşünüyorum," diye ekliyor Dr. Drangsholt.

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