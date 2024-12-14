Psikiyatrist açıkladı: "Kış hüznü"ne yakalanmış olabilirsiniz
Sıklıkla "kış depresyonu" olarak adlandırılan Mevsimsel Duygusal Bozukluk, kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişiyi etkiler. Azalan gün ışığıyla bağlantılı olan bu depresyon türü, üzüntüye, düşük enerjiye ve uyku bozukluklarına neden olur. Tedavi, ışık terapisi, psikoterapi, ilaç ve egzersiz ve güneş ışığına maruz kalma gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerir.
Kış aylarında, günler kısaldıkça ve sıcaklıklar düştükçe çok sayıda kişi ruh hali dalgalanmaları yaşar ve buna genellikle "kış depresyonu" denir. Ancak diğerleri için bu duygular hafif bir huzursuzluğun ötesine geçerek Mevsimsel Duygusal Bozukluğa (SAD) dönüşebilir; bu, mevsimlerdeki değişikliklerle ilişkili bir depresyon türüdür. Çoğunlukla daha az gün ışığı saatinin olduğu sonbahar sonu ve kış aylarında görülür.