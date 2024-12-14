Psikiyatrist açıkladı: "Kış hüznü"ne yakalanmış olabilirsiniz

BELİRTİLERİ NELER?

Semptomları genellikle her yıl 4-5 ay sürer ve mevsime göre değişir. Yaygın belirtiler arasında kalıcı üzüntü, kaygı veya uyuşukluk; umutsuzluk, sinirlilik veya huzursuzluk duyguları; yorgunluk, düşük enerji ve motivasyon azalması; uyku bozuklukları; iştah değişiklikleri; ve konsantre olma veya karar verme zorluğu bulunur.

Baş ağrısı, vücut ağrıları ve sindirim sorunları gibi fiziksel semptomlar da ortaya çıkabilir. Genellikle aşırı iştahla sonuçlanır ve bu da insanların karbonhidrat istemesiyle kilo alımına neden olur.

Kış tipi mevsimsel duygusal bozukluk, genellikle aşırı uyumayı, aşırı yemeyi ve sosyal geri çekilmeyi içerirken, yaz tipi SAD uykusuzluğa, iştahsızlığa, huzursuzluğa ve ajitasyona neden olabilir. Bu belirtileri yaşayan kişiler duygusal olarak daha hassas hale gelir ve sıklıkla ağlar ve kolayca sinirlenirler.