Psikiyatrist "kahvaltıda asla tüketmeyin" dedi: Yedikten 45 dakika sonra beyni çamurlaştırıyor

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN TÜKETMEMENİZ GEREKEN BESİNLER

Psikiyatrist Daniel G. Amen' göre sabah yiyebileceğiniz bazı yiyecekler, sizi olduğunuzdan daha yorgun ve depresif bir hale getirebilir. Gününüzü iyi geçirmek için yediklerinize göz atın. Kahvaltı klasikleri olarak bildiğiniz birçok yiyecek, aslında 'sağlığınızı tehdit eden' besinler arasında yer alabiliyor.