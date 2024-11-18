Psikiyatrist "kahvaltıda asla tüketmeyin" dedi: Yedikten 45 dakika sonra beyni çamurlaştırıyor
Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Kahvaltıda tükettiğiniz her besin vücut ve beyin gelişiminizi doğrudan etkiler. Uzmanlara göre sabahları tüketilmemesi gereken ve beyin sağlığını olumsuz etkileyen bazı besinler var. Bu besinleri tüketmek beyin gelişimini etkiliyor ve ruh halinizi bozabiliyor.
Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak hem genel sağlığınız hem de beyin sağlığınız için önemlidir. Genellikle bazı uzmanlar kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söylüyor. Kahvaltıda mutlaka sağlıklı besinler tüketmeniz öneriliyor.