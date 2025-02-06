Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir

En yaygın nedeni HPV virüsü olan rahim ağzı kanseri, vücudunuzda bazı belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler yalnızca rahim ağzı kanserine özgü değildir. Ancak mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. İşte rahim ağzı kanserinin dikkat edilmesi gereken 6 sıra dışı belirtisi

Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir - 1

Rahim ağzı kanserinin erken teşhisi zordur çünkü belirtileri daha az ciddi rahatsızlıklara benzeyebilir. Bu belirtiler yalnızca rahim ağzı kanserine özgü olmasa da göz ardı edilmemelidir. Herhangi bir sıra dışı veya kalıcı semptomun bir doktor tarafından kontrol edilmesi her zaman önemlidir. Erken teşhis, rahim ağzı kanserini tedavi etme konusunda her şeyi değiştirebilir.

Rahim ağzı kanserini erken evrelerinde tespit etmek zordur çünkü semptomlarının çoğu daha az ciddi sorunlarla kolayca karıştırılabilir. Ancak vücudunuza dikkat etmek ve sıra dışı değişikliklerin farkında olmak önemlidir.

Düzenli kontroller önemli olsa da, beklenmeyen belirtileri belirlemek daha erken harekete geçmemize yardımcı olabilir. Dikkat edilmesi gereken 6 sıra dışı servikal kanser göstergesi şunlardır.


SAĞLIK HABERLERİ

Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir - 2

1- VAJİNAL AKINTI

Vajinal akıntı yaygındır, ancak alışılmadık hale geldiğinde endişe verici olabilir. Akıntınızın sulu, kanlı veya kötü kokulu olduğunu fark ederseniz, kontrol edilmesi gereken bir şey olabilir. Birçok kadın akıntıdaki değişiklikleri enfeksiyonlarla ilişkilendirebilse de, doku veya kokudaki kalıcı değişiklikler rahim ağzı kanserinin bir işareti olabilir.


Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir - 3

2- PELVİK AĞRI

Pelvik ağrı, özellikle alt sırtta, pelviste veya alt karında donuk bir ağrı veya keskin bir ağrı gibi hissedildiğinde, kolayca gözden kaçabilen bir başka semptomdur. Adet krampları veya sindirim rahatsızlığı ile karıştırılabilir, ancak sürekli veya açıklanamayan pelvik ağrı daha ciddi bir şeye işaret edebilir. Ağrı geçmiyor gibi görünüyorsa, bir doktora danışmaya değer.


Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir - 4

3- BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Belirgin bir neden olmadan kabızlık, ishal veya dışkınızda kan yaşıyorsanız, bu rahim ağzı kanseriyle bağlantılı olabilir. Bu değişiklikler, kanser mesane veya bağırsaklar gibi yakındaki organları etkileyebildiği için meydana gelebilir. Bu değişiklikler daha az ciddi sindirim sorunlarından kaynaklansa da, devam ederlerse veya kötüleşirlerse kontrol ettirmek her zaman daha iyidir.

Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir - 5

4- AĞRI VE YANMA HİSSİ

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer sıra dışı işaret, idrar yaparken herhangi bir rahatsızlık veya değişikliktir. Bunlara ağrı veya yanma hissi veya hatta idrarınızda kan olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları yaygın olsa da, bu semptomlar standart tedaviyle geçmiyorsa, rahim ağzı kanseri gibi daha ciddi bir şeyin mesaneyi etkilediğinin bir işareti olabilir.


Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir - 6

5- BACAKLARINIZDA ŞİŞLİK

Özellikle bacaklarda açıklanamayan şişlik, uzun süre ayakta durma veya oturma ile ilgili zararsız bir sorun gibi görünebilir. Ancak, aniden şişlik fark ederseniz, bu kanserin lenf düğümlerine yayıldığının bir işareti olabilir. Bu, lenf sisteminde tıkanıklığa yol açarak sıvı birikmesine ve şişmeye neden olabilir.

Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir - 7

6- GEÇMEYEN SIRT AĞRISI

Sırt ağrısı yaygın bir rahatsızlık olabilir, ancak kalıcı hale gelirse ve dinlenme veya yaygın ağrı kesici yöntemlerle düzelmezse, kanserin kemiklerinize yayıldığının bir işareti olabilir. Servikal kanser kemiklere metastaz yapabilir (yayılabilir) ve normal kas gerginliğinden farklı hissedilen ağrıya neden olabilir. Sırt ağrısı, esneme veya egzersizlerle tedavi edilmesine rağmen devam ederse, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

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