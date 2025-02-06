Rahim ağzı kanserinin erken uyarı işareti: 6 belirti ilk sinyali olabilir

6- GEÇMEYEN SIRT AĞRISI

Sırt ağrısı yaygın bir rahatsızlık olabilir, ancak kalıcı hale gelirse ve dinlenme veya yaygın ağrı kesici yöntemlerle düzelmezse, kanserin kemiklerinize yayıldığının bir işareti olabilir. Servikal kanser kemiklere metastaz yapabilir (yayılabilir) ve normal kas gerginliğinden farklı hissedilen ağrıya neden olabilir. Sırt ağrısı, esneme veya egzersizlerle tedavi edilmesine rağmen devam ederse, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

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