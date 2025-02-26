Ramazan ayında doğru beslenmenin altın kuralları: Tok tutan ve açlık krizlerini engelleyen besinler
Ramazan ayı geldiğinde oruç tutan herkesin beslenme rutini de değişiyor Ramazan ayında vücut sağlığını korumak için iftar ve sahurda dengeli beslenmek, su tüketimini önemsemek gerekiyor. Ramazan ayını hem sağlıklı geçirmek hem de kilo almamak istiyorsanız bazı önerileri dikkate almanız gerekiyor. Peki, Ramazan'da doğru beslenme nasıl olmalı?
Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek ve oruç tutarken zorluk yaşamamak için sahur ve iftar yaparken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için mutlaka sahur yapılması gerektiğini vurguluyor.