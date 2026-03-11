Ramazan Bayramı'nda yedikleriniz sindiriminizi zorlamasın. Altın değerinde 5 sağlıklı ipucu
11.03.2026 11:53
NTV - Haber Merkezi
Bayram sofralarında misafirlere sunulan o nefis tatlılar ve zengin ikramlar, Ramazan boyunca sağlıklı beslenmeye alışan sindirim sistemimizi zorlayabilir. Ancak endişelenmeyin! Ramazan Bayramı’nda sindirim sisteminizi koruyacak basit ama etkili önerilerle rahat bir bayram geçirmeniz mümkün. NTV.com okurları için hazırladığımız bu önerilerle bayramın tadını sağlıklı bir şekilde çıkarabilirsiniz.
BAYRAMDA SAĞLIĞIMI NASIL KORUYABİLİRİM?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramda sevdiklerimizle güzel sofraların başında birleşmek Türk kültürünün olmazsa olmazı haline geldi. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar sayesinde sindirim sistemi az yemeğe alıştı. Bir ay boyunca dengelenmiş vücudun sağlık sistemine zarar vermemek için nasıl beslenilmesi gerektiği oldukça merak ediliyor.
BAYRAM KAHVALTISI NASIL OLMALI ?
Bayram sabahı sevdiklerimiz ve ailemizle olduğumuz kahvaltı sofrasında uzun ve ağır kahvaltıların tercih edilmemesi gerekiyor. Haşlanmış yumurta, peynir, bol yeşillik ve tam buğday ekmeği önerilen menüler arasında yer alıyor. Kızartma, börek gibi yağlı gıdalardan uzak durmak günün geri kalanı için fayda sağlayacak.
BAYRAM TATLILARI NASIL TÜKETİLMELİ?
Bayramların olmazsa olmazı tatlılardır. Gidelen misafirlikte ikram edilen tatlılara hayır diyemiyoruz. Sağlıklı beslenme konusunda yapılan önerilerde de bayram günü tatlının yasaklanması yer almıyor sadece porsiyon yönetimine dikkat edilmesi gerekiyor.
Tatlı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmek daha hafif bir tercih olacak. Şerbetli tatlıların ikramıda ise porsiyon kısıtlamasına gidilmesi gerekiyor. Birden fazla tatlı yeme durumu oluşacaksa verilen en önemli tavsiye “bir tatlıdan çok yeme yaklaşımındansa hepsinden biraz yeme yaklaşımı” olarak karşımıza çıkıyor.
BAYRAMDA NASIL SPOR YAPABİLİRİZ?
Bayram günü öğünlerin düzenli olması oldukça önem arz ediyor. Öğün atlamak kan şekerini düşürüp kontrolsüz yemeğe neden olabiliyor. Bayramda sindirim ve kan şekeri sağlığımız için spor oldukça önemli. Ancak bayram günü yoğun bir spor programı uygulamak mümkün olmuyor. Bunun yerine ziyaretlere yürüyerek gitmek ve yemek sonralarında hafif yürüyüşler yapmak faydalı olacak.
SU TÜKETİMİ
Bayram günü tatlı ve tuzlu ikramlar ödem yapabiliyor. Bunun önüne geçmek için ise en iyi yol su tüketimi olarak karşımıza çıkıyor. Günde en az 2 litre su tüketiminin yapılmasının yanında günde bir şişe maden suyu da tüketilmesi oldukça sağlıklı olacak.