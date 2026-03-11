Ramazan Bayramı'nda yedikleriniz sindiriminizi zorlamasın. Altın değerinde 5 sağlıklı ipucu

Bayram günü öğünlerin düzenli olması oldukça önem arz ediyor. Öğün atlamak kan şekerini düşürüp kontrolsüz yemeğe neden olabiliyor. Bayramda sindirim ve kan şekeri sağlığımız için spor oldukça önemli. Ancak bayram günü yoğun bir spor programı uygulamak mümkün olmuyor. Bunun yerine ziyaretlere yürüyerek gitmek ve yemek sonralarında hafif yürüyüşler yapmak faydalı olacak.

SU TÜKETİMİ

Bayram günü tatlı ve tuzlu ikramlar ödem yapabiliyor. Bunun önüne geçmek için ise en iyi yol su tüketimi olarak karşımıza çıkıyor. Günde en az 2 litre su tüketiminin yapılmasının yanında günde bir şişe maden suyu da tüketilmesi oldukça sağlıklı olacak.