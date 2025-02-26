Ramazan'da doğru beslenmenin altın kuralları: Tok tutan ve açlık krizlerini engelleyen besinler

SAHUR VE İFTARDA SU TÜKETİMİNİ ÖNEMSEYİN

Ramazan ayında oruç tutarken su tüketimi oldukça önemli bir konu çünkü vücudun susuz kalmaması sağlıklı bir oruç için gerekli. Oruç boyunca su içilemediği için iftar ve sahur arasında su tüketimine dikkat edilmelidir. Genelde sahurda 1-2 su bardağı su içmek ve iftar sonrası 8-10 su bardağı arasında su içmek idealdir. Sahurda bol miktarda su içmek, gün boyunca susuz kalmanızı engeller. Sahurda sadece çay veya kahve gibi içeceklerle sınırlı kalmayın; suyu tercih edin. Ayrıca, süt veya yoğurt gibi sıvı içeren gıdalar da faydalı olabilir.





