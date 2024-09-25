Reçetesiz kullanılan serum, ilaç ve vitaminlere dikkat! Herkese uygun değil

"HEKİMİN SORUMLULUĞUNDA"

Prof. Dr. Köktürk, sosyal medya platformlarında sağlıkla ilgili birçok öneriye rastlandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu önerilerin çoğu bilimsel verilere dayanmadan yapılmakta hatta reklam niteliği taşımaktadır. Bu nedenle içeriği, etkisi bilimsel olarak ispatlanmamış uygulamalar yaygın hale gelmiştir. Tüm tedaviler, hastaya tanı amaçlı uygulanan tüm girişimler, vitamin, serum, antioksidanlar gibi takviyeler sadece hekimin sorumluluğundadır. Bu takviyeler kulağa hoş gelse ve zararsız görünse bile herkes için güvenli ve uygun değildir. Bu takviye yöntemlerine ilişkin araştırmaların kısıtlı olduğu ve hastalıkları önleme ile ilgili yeterli veri olmadığını bilmemiz gerekiyor."