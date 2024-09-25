Reçetesiz kullanılan serum, ilaç ve vitaminlere dikkat! Herkese uygun değil
Sanatçı Metin Arolat'ın öldüğü gün evde serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi. Sağlığın korunması, bağışıklığın kuvvetlendirilmesi gibi çeşitli nedenlerle hekim bilgisi olmadan tüketilen serum, vitamin, ilaç ve takviye ürünlerin, hastada çeşitli reaksiyonlara neden olarak yaşamı tehdit edebildiği bildirildi.
Serumlar mucizevi vaatlerle pazarlanıyor, evde serum uygulamaları sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Ancak serumlar sanıldığı gibi mucizevi değil üstelik riskli.
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