Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak

CİLT KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ

Bilimsel araştırmalara göre, cilt kanseri riski hem çocuklar hem de yetişkinlerde ciddi oranda arttı. Türk Dermatoloji Derneği de erken teşhis için 37 ilde 10 gün süreyle ücretsiz "ben" taraması yapacak.



Türk Dermatoloji Derneği Çalışma Grubu Üyesi, Prof. Dr Bengü Nisa Akay; "Mayıs ayı kanser farkındalık ayı. Özellikle melanom farkındalık ayı diyebiliriz.. Tüm kanserler içinde en agresif en saldırgan en ölümcül olabilen melanom dediğimiz deri kanseri açıından kampanyaların yürütüldüğü bir ay. Biz de Türkiye genelinde yarından itibaren bu kampanyaya başlıyoruz." dedi.