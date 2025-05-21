Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak
Cilt kanseri riski hem çocuklarda hem de yetişkinlerde artıyor. Genellikle cildin güneşe en çok maruz kalan bölgelerinde görülen cilt kanseri riskini azaltmak için Türk Dermatoloji Derneği 37 ilde 10 gün süreyle ücretsiz "ben" taraması yapacak.
Cilt kanseri, cilt hücrelerinde kontrolsüz bir şekilde anormal hücrelerin çoğalmasıyla oluşan bir kanser türüdür. Genellikle cildin güneşe en çok maruz kalan bölgelerinde görülür, ancak vücudun herhangi bir yerinde de ortaya çıkabilir.