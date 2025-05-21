Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak

Cilt kanseri riski hem çocuklarda hem de yetişkinlerde artıyor. Genellikle cildin güneşe en çok maruz kalan bölgelerinde görülen cilt kanseri riskini azaltmak için Türk Dermatoloji Derneği 37 ilde 10 gün süreyle ücretsiz "ben" taraması yapacak.

Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak - 1

Cilt kanseri, cilt hücrelerinde kontrolsüz bir şekilde anormal hücrelerin çoğalmasıyla oluşan bir kanser türüdür. Genellikle cildin güneşe en çok maruz kalan bölgelerinde görülür, ancak vücudun herhangi bir yerinde de ortaya çıkabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak - 2

CİLT KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ

Bilimsel araştırmalara göre, cilt kanseri riski hem çocuklar hem de yetişkinlerde ciddi oranda arttı. Türk Dermatoloji Derneği de erken teşhis için 37 ilde 10 gün süreyle ücretsiz "ben" taraması yapacak.

Türk Dermatoloji Derneği Çalışma Grubu Üyesi, Prof. Dr Bengü Nisa Akay; "Mayıs ayı kanser farkındalık ayı. Özellikle melanom farkındalık ayı diyebiliriz.. Tüm kanserler içinde en agresif en saldırgan en ölümcül olabilen melanom dediğimiz deri kanseri açıından kampanyaların yürütüldüğü bir ay. Biz de Türkiye genelinde yarından itibaren bu kampanyaya başlıyoruz." dedi.

Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak - 3

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın hesaplamasına göre, Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısı 2050'ye kadar yıllık yüzde 40 artışla 680 bine ulaşacak.

Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak - 4

ÜCRETSİZ BEN TARAMASI

Türk Dermatoloji Derneği de "Çocuklarımızın bir cilt kanseri sorunu var" sloganıyla artan riske karşı hareket geçti. Türkiye'de 37 ilde 71 merkezde 10 gün boyunca ücretsiz ben taraması yapılacak.

Prof. Dr Bengü Nisa Akay; "Kampanya süresince başvuran herkese ücretsiz olarak deri kanseri açısından muayeneleri yapılacak. Deri kanseri farkındalığı oluşturmak adına korunma yöntemleri anlatılacak. Bu sene aslında kampanyanın genel sloganı çocuklar üzerine kurulu. Çünkü esas deri kanserinin temelleri ilk 18 yaşında atılıyor" dedi.

Uzmanlara göre ilk 18 yaştaki bir güneş yanğı bile cilt kanseri riskini iki kar artırıyor. Ayrıca uzmanlar, şekli, rengi değişen ya da büyüyen beni olanların, tarama yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor.


Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak - 5

GÜNEŞ KORUYUCU UYARISI

Peki, cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden nasıl koruyabilirsiniz? Uzman isim mutlaka güneş koruyucu krem kullanması gerektiğinin altını çiziyor.

"Deri kanerinin bir sürü tipi var. Bu nedenle herkes güneş koruyucusunu aktif şekilde kullanmalı. Güneş koruyucuyu doğru kullanmak da önemli. Bunu 2-3 saatte bir yinelemeniz gerekiyor. Özellikle yaz aylarında. Kalın bir tabaka şeklinde yedirerek sürmek önemli."


Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak - 6

CİLT KANSERİ RİSKİ NASIL AZALTILIR?

  • Özellikle 10.00–16.00 saatleri arasında, güneş ışınları en güçlüdür; bu saatlerde doğrudan güneşe çıkmaktan kaçının.
  • Gölge alanlarda durmayı tercih edin. Her gün, en az SPF 30 içeren geniş spektrumlu (UVA + UVB) güneş kremi kullanın.
  • Dışarı çıkmadan en az 20-30 dakika önce sürün. Uzun kollu kıyafetler, şapka (geniş kenarlı tercihen), güneş gözlüğü gibi koruyucular kullanın.
  • UV korumalı özel giysiler de tercih edilebilir. Solaryum cihazları yüksek dozda UV ışını yayar ve cilt kanseri riskini ciddi şekilde artırır.
Risk 18 yaşında başlıyor: 37 ilde ücretsiz tarama yapılacak - 7

  • Özellikle genç yaşlarda solaryuma maruz kalmak melanom riskini katlar.
  • Yeni ben, leke veya iyileşmeyen yaralar oluşursa cildi gözlemleyin.
  • Mevcut benlerde renk, şekil, boyut ya da sınır değişiklikleri varsa dermatoloğa başvurun.
  • Risk grubundaysanız (örneğin açık tenliyseniz, çok sayıda beniniz varsa ya da ailenizde cilt kanseri öyküsü varsa), yılda bir kez dermatolojik muayene yaptırın.
  • Sağlıklı bir cilt UV ışınlarına karşı daha dirençlidir.
  • Cildinizi kurutmayan sabunlar ve düzenli nemlendiriciler kullanın.
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