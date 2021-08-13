Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel corona virüs risk haritasında, son bir haftada en fazla vaka artışı görülen illerden Rize’de ilave Covid-19 servisleri açılmaya başlandı.

DHA 13.08.2021 - 12:33

Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor - 1

Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonuyla başlayan göçlerle corona virüs vakaları yeniden artışa geçti.

Yaşanan artış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından 31 Temmuz-6 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına ilişkin paylaşımına yansıdı. 

Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor - 2

EN FAZLA ARTIŞ YAŞANAN İL RİZE

Yurt genelinde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği il Rize oldu. Rize'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada ikiye katlanıp 243,64'ten 503,27'ye çıktı.

Geçen haftaya kıyasla yüzde 106,63’lük vaka artışı gözlenen kentte artan vakalarla, hastanelerde ise ek Covid-19 servisleri açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün aldığı kararla, kentte randevusuz hasta kabul edilmemeye de başlandı.

Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor - 3
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Uğur Kostakoğlu, virüsün durumunun her gün değiştiğini belirterek, “Şu anda Türkiye’de bir delta furyası var ve Rize’de bu deltada artış var” dedi.
Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor - 4

Dr. Kostakoğlu, Rize’de vakaların artışının nedenlerini sıralayarak, “Rize’mize genelde yaz aylarında çok kişi geliyor. Çay için gelenler, işçi kısmı, tatil için gelenler var. Bunlara ek ise bekleyen düğünler var, bunlarda bir araya gelmeyi arttırıyor" diye konuştu.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle de vatandaşların dikkatinin dağıldığını söyleyen Kostakoğlu, "Bunun sonucunda virüs haliyle yayıldı. Bizim bölgemizde komşu ziyaretleri taviz vermediğimiz bir gelenek. Uzak durma, yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bu toplumun getirdiği gelenek ve görenekler de virüsün hayat bulmasına sebep oluyor”  sözlerini kullandı.

Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor - 5

"EK COVİD SERVİSLERİ AÇTIK"

“Bayram öncesi dönemde vakalar azalmış, servis sayısını ikiye kadar düşürmüştük. Şu an 4’üncü servisi açtık" diyen Kostakoğlu artık randevusuz hasta kabul etmediklerini söyledi.

Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor - 6

"ÇOK KALABALIĞIZ, DİKKAT ETMİYORUZ"

Kentte yaşayan Fatma Bozkurt da “Hep bir aradayız, ayrı durmayı başaramadık. Çok kalabalığız ve dikkat etmiyoruz. Komşuluk yapıyoruz, sarılmadan duramıyoruz ve sonuçta bunları yaşıyoruz” dedi.
Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor - 7
Vakaların kentte düşüşe geçmesi temennisinde bulunan Ali Karadeniz ise, “Ne yazık ki yaz mevsimiyle birlikte etkileşim arttı. Daha çok bir araya geliyoruz, düğünlere katılıyoruz ve kuralları sıcak dolayısıyla es geçiyoruz. İnşallah yeniden toparlanacağız” diye konuştu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER