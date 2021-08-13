Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor

DHA 13.08.2021 - 12:33
Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonuyla başlayan göçlerle corona virüs vakaları yeniden artışa geçti.
Yaşanan artış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından 31 Temmuz-6 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına ilişkin paylaşımına yansıdı.
Yurt genelinde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği il Rize oldu. Rize'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada ikiye katlanıp 243,64'ten 503,27'ye çıktı.
Geçen haftaya kıyasla yüzde 106,63’lük vaka artışı gözlenen kentte artan vakalarla, hastanelerde ise ek Covid-19 servisleri açıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nün aldığı kararla, kentte randevusuz hasta kabul edilmemeye de başlandı.
Dr. Kostakoğlu, Rize’de vakaların artışının nedenlerini sıralayarak, “Rize’mize genelde yaz aylarında çok kişi geliyor. Çay için gelenler, işçi kısmı, tatil için gelenler var. Bunlara ek ise bekleyen düğünler var, bunlarda bir araya gelmeyi arttırıyor" diye konuştu.
Yaşanan sel felaketi nedeniyle de vatandaşların dikkatinin dağıldığını söyleyen Kostakoğlu, "Bunun sonucunda virüs haliyle yayıldı. Bizim bölgemizde komşu ziyaretleri taviz vermediğimiz bir gelenek. Uzak durma, yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bu toplumun getirdiği gelenek ve görenekler de virüsün hayat bulmasına sebep oluyor” sözlerini kullandı.
“Bayram öncesi dönemde vakalar azalmış, servis sayısını ikiye kadar düşürmüştük. Şu an 4’üncü servisi açtık" diyen Kostakoğlu artık randevusuz hasta kabul etmediklerini söyledi.