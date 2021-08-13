Rize’de vakalar ikiye katlandı, ek Covid-19 servisleri açılıyor

Dr. Kostakoğlu, Rize’de vakaların artışının nedenlerini sıralayarak, “Rize’mize genelde yaz aylarında çok kişi geliyor. Çay için gelenler, işçi kısmı, tatil için gelenler var. Bunlara ek ise bekleyen düğünler var, bunlarda bir araya gelmeyi arttırıyor" diye konuştu.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle de vatandaşların dikkatinin dağıldığını söyleyen Kostakoğlu, "Bunun sonucunda virüs haliyle yayıldı. Bizim bölgemizde komşu ziyaretleri taviz vermediğimiz bir gelenek. Uzak durma, yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bu toplumun getirdiği gelenek ve görenekler de virüsün hayat bulmasına sebep oluyor” sözlerini kullandı.