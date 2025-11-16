Rize'nin "çüme"si tok tutup, kan yapıyor: Kışın enerji vermesi için saklanıyor

Çümenin tarihi geçmişine değinen Çelik, bu geleneğin kuşaklar boyunca sürdüğünü ifade ederek, "Ninemin ninesinden beri yapılan bir tatlı bu. Eskiden hemen her evde olurdu. Üzüm ve ceviz çoktu, kışın enerji vermesi için saklanırdı" diye konuştu.