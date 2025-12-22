Robotlar kalp ameliyatı yapabilir mi?

Kalp en önemli organlarımızdan birisi, kalbimizi korumak da sağlıklı bir yaşamın temeli aslında. Özellikle son yıllarda kalp sağlığının korunması için birçok yeni teknolojik ürün kullanılmakta, robotik ameliyatlar bunlardan sadece birisi.

Aslında cerrahi robotların hikâyesi insan elinin sınırlarını aşma ihtiyacından doğdu. 1980’li yıllarda geliştirilen ilk robotik sistemler, özellikle NASA’nın destek verdiği projelerde, cerrahın hassasiyetini artırmak ve zor koşullarda güvenli cerrahi müdahaleleri mümkün kılmak amacıyla tasarlandı. Amaç cerrahın yerini almak değil, onun elini güçlendirmekti. Günümüzde robotik ameliyatlar 3 boyutlu görüntülemelerden yapay zeka uygulamalarına kadar farklı teknolojileri artık kalp ameliyatlarda kullanabilmemize imkan sağlıyor.