Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor
Romatizma, kas, iskelet ve bağların hareket sisteminde sağlığı olumsuz etkileyen sıvının birikmesiyle başlıyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen romatizmayla mücadele edebilmek için sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Bazı gıdaları beslenme listenize eklemek romatizmanın çaresi olabilir.
Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur. Romatizma genellikle genetik geçiş, yaş, cinsiyet, çevresel faktör ve obezite gibi sebeplerle ortaya çıkar ve hemen hemen her yaşta görülebilir.
Birden fazla eklemde oluşan ağrı, kızarıklık, şişlik ve sertlik, sabahları veya otururken meydana gelen kas sertliğiyle birlikte hassasiyet, ateş, yorgunluk ve hareket kısıtlılığı romatizmanın yaygın belirtileri arasında gösterilir.