Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor

Esas olarak eller, dizler, omurga ve kalçalardaki eklemleri etkiler. En yaygın ikinci artrit türü, vücudun bağışıklık sisteminin etkilenen eklemleri hedef aldığı romatoid artrittir. Bu genellikle ağrı ve şişmeye neden olur.



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