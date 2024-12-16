Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor

Romatizma, kas, iskelet ve bağların hareket sisteminde sağlığı olumsuz etkileyen sıvının birikmesiyle başlıyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen romatizmayla mücadele edebilmek için sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Bazı gıdaları beslenme listenize eklemek romatizmanın çaresi olabilir.

Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 1

Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur. Romatizma genellikle genetik geçiş, yaş, cinsiyet, çevresel faktör ve obezite gibi sebeplerle ortaya çıkar ve hemen hemen her yaşta görülebilir.

Birden fazla eklemde oluşan ağrı, kızarıklık, şişlik ve sertlik, sabahları veya otururken meydana gelen kas sertliğiyle birlikte hassasiyet, ateş, yorgunluk ve hareket kısıtlılığı romatizmanın yaygın belirtileri arasında gösterilir.

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Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 2

Genellikle "artrit" terimi altında gruplandırılan romatizmal hastalıklar, bağışıklık sisteminin eklemlere, tendonlara ve kaslara saldırmasına neden olan otoimmün veya inflamatuar hastalık grubudur. Bu hastalığı önlemede beslenmenin rolü önemlidir.

Özellikle C vitamini yönünden zengin gıdaların tüketimi, semptomların hafiflemesine destek sağlayabilir.

Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 3

Çalışmalar, C vitamininin kıkırdağın büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin üretimine ve bakımına nasıl yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bu kıkırdaklar vücutta bir amortisör görevi görür ancak yaralanma veya aşınma ve yıpranma veya osteoartrit nedeniyle hasar görebilir.

British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma, C vitamini bakımından yoksun bir beslenmenin, en az beş eklemi etkileyen bir hastalık olan inflamatuar poliartrit geliştirme riskini artırabileceği sonucuna varmıştır.

Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 4

Daha düşük meyve ve sebze alımı ve C vitamini, inflamatuar poliartrit (IP) geliştirme riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.

C vitamini alımının en düşük kategorisindekiler, en yükseklere kıyasla, IP geliştirme risklerini üç kattan fazla artırdığı belirlendi.

Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 5

Medical Archives'de yayınlanan ayrı bir çalışma, doğal olan C vitaminini tüketmenin osteoartrit hastalarına yardımcı olabileceğini açıkladı. Uzmanlar, "Artrit olsun ya da olmasın, C vitamininin herkese fayda sağladığı inkar edilemez" diyor

Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 6


"Bu nedenle, sağlıklı bir C vitamini dengesini korumak iyi bir fikirdir. C vitamini, erken osteoartriti olan çoğu insana şüphesiz şekilde yarar sağlar."

Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 7

C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

Özellikle bu gıdaları yemek, doğal C vitamini alımınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir:

  • Biber
  • Portakal
  • Greyfurt
  • Çilek
  • Ananas
  • Brokoli
  • Fasulye
  • Kivi
  • Karnabahar
Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 8


Diğer kaynaklar arasında limon, domates, Brüksel lahanası, lahana ve patates bulunur. Osteoartrit, dünyada birçok insanı etkileyen en yaygın artrit türüdür. Başlangıçta eklemin pürüzsüz kıkırdak astarına zarar vererek hareketi zorlaştırıp ağrı ve sertliğe yol açar.

Romatizmanın çaresi onda saklı: Sabahları yemek ağrı ve iltihabı söküp atıyor - 9

Esas olarak eller, dizler, omurga ve kalçalardaki eklemleri etkiler. En yaygın ikinci artrit türü, vücudun bağışıklık sisteminin etkilenen eklemleri hedef aldığı romatoid artrittir. Bu genellikle ağrı ve şişmeye neden olur.


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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