Rusya corona virüs aşısı için tarih verdi: Ekim ayında toplu aşılama yapılacak

ntv.com.tr 02.08.2020 - 13:19
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 18 milyonu aşkın kişi enfekte olurken yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybetti. Küresel salgın nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün atarken, dünya genelinde bilim insanları virüse karşı aşı geliştirmek için kıyası bir yarış içinde bulunuyor.
Aşı çalışmalarını yürüten ülkelerden biri olan Rusya’dan ise umutlandıran bir haber geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhai Murashko, başkent Moskova'daki Gamaleya Ensititüsü tarafından geliştirilen aşının klinik testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Murashko, aşının kullanılabilmesi için resmi prosedür işlemlerinin hazırlandığını duyurdu.
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Covid-19'a karşı 141 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 25 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.