Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor

ŞEFTALİ İHRACATINDA YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ

Akdeniz Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin mayıs ayı verilerine göre, Türkiye'de yaş sebze meyve ihracatında ilk sırada yer alan şeftalinin hasadını yerinde inceleyen Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, "Mersin, şeftali üretiminde öncü bir il olarak öne çıkıyor. Hem erken hem de geç hasat dönemlerine sahip olması, Mersin'in şeftali üretim kapasitesini artırıyor. Özellikle sera bölgesinde başlayan üretim, Tepeköy gibi yaylalarda geçici dediğimiz şeftali hasadı ile devam ediyor. Üreticilerin verimlilik ve kalite konusunda gösterdiği titizlik, Mersin şeftalilerinin hem iç piyasada hem de ihracatta büyük talep görmesine neden oluyor. İhracatta yaşanan yüzde 33'lük artış, özellikle döviz girdisini artırarak ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor" dedi.