Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor

Türkiye'de yaş sebze meyve ihracatında ilk sıralarda yer alan şeftalide verim, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Mersin'de 60 bin dekar alana ekilen şeftaliden, bu yıl 350 bin ton rekolte bekleniyor. Şeftalinin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Sindirim dostu olan şeftali bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor.

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 1

Mersin'in yaylalarında üretimi yapılan yerli şeftalinin hasat dönemi başlarken, üreticiler şeftalinin kalitesi ile rekoltesinden memnun olduklarını söylüyor. Mersin'de 60 bin dekar alana ekilen şeftaliden, bu yıl 350 bin ton rekolte bekleniyor. Hasat edilen sofralık şeftali bahçede kilosu 12 liradan alıcı bulurken, meyve suyu yapılacak şeftali 8 liradan satılıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 2

ŞEFTALİ İHRACATINDA YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ

Akdeniz Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin mayıs ayı verilerine göre, Türkiye'de yaş sebze meyve ihracatında ilk sırada yer alan şeftalinin hasadını yerinde inceleyen Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, "Mersin, şeftali üretiminde öncü bir il olarak öne çıkıyor. Hem erken hem de geç hasat dönemlerine sahip olması, Mersin'in şeftali üretim kapasitesini artırıyor. Özellikle sera bölgesinde başlayan üretim, Tepeköy gibi yaylalarda geçici dediğimiz şeftali hasadı ile devam ediyor. Üreticilerin verimlilik ve kalite konusunda gösterdiği titizlik, Mersin şeftalilerinin hem iç piyasada hem de ihracatta büyük talep görmesine neden oluyor. İhracatta yaşanan yüzde 33'lük artış, özellikle döviz girdisini artırarak ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor" dedi.

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 3

"AROMASI MEYVE SUYUNDA EN TUTULANDIR"

Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde şeftali üreticisi Mehmet Ali Kurt, verimden memnun oldukları söyledi. Yerli şeftali cinsinin hasadına başladıklarını kaydeden Kurt, "Yaklaşık 2 aydır şeftali topluyoruz. Şimdi yerli dediğimiz, ürettiğimiz bir cinsi topluyoruz. Bu da verimde en güçlüdür. Dönüme yaklaşık 10 ton verebilecek kapasitede bir üründür. Aroması meyve suyunda en tutulandır. Yüzde 13 şeker oranına sahiptir. Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 4

ŞEFTALİNİN FAYDALARI

Şeftalinin vücuda pek çok faydası bulunuyor.

A VE C VİTAMİNİ DEPOSU

Mevsiminde tüketilen şeftalinin vücuda olan faydaları da dikkat çekiyor. Şeftali, günlük A vitamini ihtiyacınızın %6'sını ve günlük C vitamini ihtiyacınızın %15'ini karşılar. Bir orta boy şeftali ayrıca günlük %2 veya daha fazla E ve K vitamini, folat, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır içerir.

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 5

BAĞIRSAK DOSTU

Şeftalideki lif, kabızlığı önleyerek ve sağlıklı sindirimi destekleyerek, kan şekeri seviyelerinin yönetilmesine yardımcı olru. Bağırsaklardaki faydalı bakterileri besler.

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 6

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Şeftali meyvesi tüketmek yüksek tansiyon ve artan kolesterol seviyeleri gibi kalp hastalıkları geliştirme riskini azaltabililir. Kalp damarlarının tıkanmasını engeller.

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 7

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ

Şeftalinin içinde bulunan C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. İçindeki antioksidanlar, hücrede oluşan hasarlarla savaşarak, yaşlanmaya ve kansere karşı koruyucu olabilir. Haftada en az iki porsiyon şeftali tüketmek menopoz sonrası kadınları, meme kanseri türlerinden koruyabilir.

Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor - 8

DEMİR DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRİR

Demir, vücudun hemoglobin (protein) yapması için gereklidir. Hemoglobin, vücutta bulunan tüm hücrelere sağlıklı oksijen taşınmasını sağlamaktadır. Bu sebeple günlük olarak yeterli miktarda demir açısından zengin gıdaları tüketmek önemli olmaktadır. Orta boyutta şeftali meyvesi 0.3 mg demir içermektedir. Şeftali tüketmek, vücuttaki demir seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

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