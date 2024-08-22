Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor! Bahçede kilosu 12 lira, bağırsakları çok hızlı çalıştırıyor
Türkiye'de yaş sebze meyve ihracatında ilk sıralarda yer alan şeftalide verim, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Mersin'de 60 bin dekar alana ekilen şeftaliden, bu yıl 350 bin ton rekolte bekleniyor. Şeftalinin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Sindirim dostu olan şeftali bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor.
Mersin'in yaylalarında üretimi yapılan yerli şeftalinin hasat dönemi başlarken, üreticiler şeftalinin kalitesi ile rekoltesinden memnun olduklarını söylüyor. Mersin'de 60 bin dekar alana ekilen şeftaliden, bu yıl 350 bin ton rekolte bekleniyor. Hasat edilen sofralık şeftali bahçede kilosu 12 liradan alıcı bulurken, meyve suyu yapılacak şeftali 8 liradan satılıyor.