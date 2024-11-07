Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi
Sağlıklı bir vücut için ve gün içerisinde bitkin hissetmemeniz için uyku düzeniniz önemsemelisiniz. Bazı insanlar sabahları 3 ile 5 arasında uyanır. Bu durum genellikle önemsenmez. Ancak bu durum bazı sağlık sorunlarından kaynaklı olabilir.
Sabah 3 ile 5 arasında uyanıp tekrar uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız bu durum sağlığınızı doğrudan etkileyebilir. Bu durum enerji seviyemizi, odaklanmamızı ve hatta ertesi gün ruh halimizi bozabilir.