Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi

Sağlıklı bir vücut için ve gün içerisinde bitkin hissetmemeniz için uyku düzeniniz önemsemelisiniz. Bazı insanlar sabahları 3 ile 5 arasında uyanır. Bu durum genellikle önemsenmez. Ancak bu durum bazı sağlık sorunlarından kaynaklı olabilir.

Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 1

Sabah 3 ile 5 arasında uyanıp tekrar uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız bu durum sağlığınızı doğrudan etkileyebilir. Bu durum enerji seviyemizi, odaklanmamızı ve hatta ertesi gün ruh halimizi bozabilir.

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Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 2

Uzmanlar bu belirli uyanma zamanlamasının sistemlerimizin doğal süreçleriyle, özellikle de hormon ve kan şekeri dalgalanmalarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

İşte bu erken uyanmaların ardındaki olası nedenlerden bazıları ve uykuya devam etmenizi sağlayacak ipuçları

Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 3

KAN ŞEKERİ DÜŞÜŞÜ

Uyku ve sağlık optimizasyonu üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Asprey, bu sabah 3-5 arası uyanmaların kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmalara bağlı olduğunu söylüyor.


Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 4

Ona göre, kan şekerindeki ani bir düşüş, vücudun uyarıcı etkileri olan kortizol ve adrenalin gibi stres kimyasallarını serbest bırakmasına neden olabilir.

Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 5

Bu hormonlar, kan şekeri seviyelerini düzenlemek için karaciğerde ve kaslarda tutulan glikozun salınmasına yardımcı olurken, aynı zamanda uykuyu da bozarlar.

Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 6

KRONİK STRESTEN KAYNAKLI YÜKSEL KORTİZOL SEVİYELERİ

Bu erken uyanmaların arkasındaki bir diğer neden, kronik stres nedeniyle artan kortizol seviyeleri olabilir. Genellikle stres hormonu olarak adlandırılan kortizol, vücudumuzun enerji seviyelerini, bağışıklık tepkisini ve uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol etmede çok sayıda işleve sahiptir. Özellikle günün erken saatlerinde yüksek kortizol seviyelerinin neden olduğu artan uyanıklık hali sizi aniden uyandırabilir.

Stres atmanıza yardımcı olmak için derin nefes egzersizleri, meditasyon veya hafif esneme hareketleri deneyin. Bu aktiviteler kortizol seviyelerini düşürerek erken uyanma olasılığını azaltabilir.

Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 7

Gece uyanma saatiniz ayrıca sirkadiyen ritminize veya vücudun iç saatine de bağlı olabilir. Örneğin, geleneksel Çin tıbbına göre akciğerler vücudun onarım ve detoksifikasyon süreçlerinde sabah 3 ile 5 arasında en aktiftir. Bu henüz bilim tarafından desteklenmemiştir.

Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 8

Sağlıklı bir sirkadiyen ritmi desteklemek için hafta sonları bile tutarlı uyku ve uyanıklık saatleri korumaya çalışın. Bu düzenlilik vücudunuzun iç saatini güçlendirerek bozuklukları azaltır.

Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 9

YAŞLANMA VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

Yaşlanmaya bağlı hormonal değişiklikler gece yarısı uyanmalara da yol açabilir. Uykuyu kontrol eden hormon olan melatonin, yaşlandıkça vücudumuz tarafından daha az miktarda üretilir. Menopoz gibi çeşitli yaşam evreleriyle ilişkili hormonal değişiklikler uyku bozukluklarına ve insanların tuhaf saatlerde uyanmasına neden olabilir.


Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi - 10

Hormonal değişimler durumunda, yaşam tarzı değişiklikleri yardımcı olabilir. Örneğin, serin ve karanlık bir uyku ortamını korumak daha iyi uykuyu teşvik edebilir.

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