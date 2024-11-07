Sabah 3-5 arasında uyananlar dikkat! Durum sandığınızdan daha ciddi

KRONİK STRESTEN KAYNAKLI YÜKSEL KORTİZOL SEVİYELERİ

Bu erken uyanmaların arkasındaki bir diğer neden, kronik stres nedeniyle artan kortizol seviyeleri olabilir. Genellikle stres hormonu olarak adlandırılan kortizol, vücudumuzun enerji seviyelerini, bağışıklık tepkisini ve uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol etmede çok sayıda işleve sahiptir. Özellikle günün erken saatlerinde yüksek kortizol seviyelerinin neden olduğu artan uyanıklık hali sizi aniden uyandırabilir.



Stres atmanıza yardımcı olmak için derin nefes egzersizleri, meditasyon veya hafif esneme hareketleri deneyin. Bu aktiviteler kortizol seviyelerini düşürerek erken uyanma olasılığını azaltabilir.