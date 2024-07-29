Sabah aç karnına içince metabolizma hızını 10'a katlıyor! Cayır cayır yağ yakan 7 doğal tarif: Bel çevresini 3 cm inceltiyor

HİNT BEKTAŞİ ÜZÜMÜ SUYU (AMLA SUYU)

Amla, metabolizmayı hızlandıran ve yağları daha hızlı yakmaya yardımcı olan C vitamini ile doludur.



Amla suyu, toksinleri temizleyen ve sindirime yardımcı olan bir detoks maddesi görevi görür. "Journal of Medicinal Food" dergisinde yayınlanan bir çalışma, amla suyunun kilo yönetimi için çok önemli olan lipid profillerini önemli ölçüde iyileştirebileceğini vurgulamaktadır.