Sabah aç karnına içince metabolizma hızını 10'a katlıyor! Cayır cayır yağ yakan 7 doğal tarif: Bel çevresini 3 cm inceltiyor

LİMON SUYU

Limon suyu güçlü bir kilo verme içeceğidir. Limonlar, sindirimi ve detoksifikasyonu destekleyen C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. "Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition" dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, limon polifenolleri kilo alımını ve yağ birikimini baskılar.