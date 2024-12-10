Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı

Bu 'süper besin' aslında oldukça yaygın ve 2022 yılında İngiltere'de yapılan bir ankete göre, 18-24 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin üçte birinden fazlası bu besini kahvaltıda tüketiyor.



Mavi Bölge olarak kabul edilen Loma Linda sakinlerine Kosta Rika, Yunanistan ve Japonya'daki yaşlılar da eşlik ediyor; bu bölgelerin her birinde yerlilerin 100 yaşına kadar yaşama olasılığı daha yüksek hatta bu kişilerin 100 yaşını aşma olasılığı 10 kat daha fazla.



Yapılan son bir araştırma, yulafın uzun ömre katkıda bulunan bir süper besin olduğunu ortaya koydu. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan yulaf, kolesterolü ve kan şekerini düzenleyerek sindirime yardımcı olur.

Yulaf ezmesinden fırınlanmış ürünlere ve smoothielere kadar çeşitli tüketim seçenekleri sunar. Ancak, işlenmemiş, düşük glisemik indeksli yulaf seçmek, optimum sağlık yararları için çok önemlidir.