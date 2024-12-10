Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı

Kahvaltı günün en önemli ve sağlıklı öğünlerinden biri. Bu nedenle güne başlarken mutlaka kahvaltı yapmalısınız. Kahvaltı yapmak kadar kahvaltıda tükettiğiniz besinlerde genel sağlığınız üzerinde büyük önem taşıyor. Yapılan son araştırmalarda kahvaltıda tüketilen bir besinin ömrü uzattığını ortaya koydu.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 1

Bu 'süper besin' aslında oldukça yaygın ve 2022 yılında İngiltere'de yapılan bir ankete göre, 18-24 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin üçte birinden fazlası bu besini kahvaltıda tüketiyor.

Mavi Bölge olarak kabul edilen Loma Linda sakinlerine Kosta Rika, Yunanistan ve Japonya'daki yaşlılar da eşlik ediyor; bu bölgelerin her birinde yerlilerin 100 yaşına kadar yaşama olasılığı daha yüksek hatta bu kişilerin 100 yaşını aşma olasılığı 10 kat daha fazla.

Yapılan son bir araştırma, yulafın uzun ömre katkıda bulunan bir süper besin olduğunu ortaya koydu. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan yulaf, kolesterolü ve kan şekerini düzenleyerek sindirime yardımcı olur.

Yulaf ezmesinden fırınlanmış ürünlere ve smoothielere kadar çeşitli tüketim seçenekleri sunar. Ancak, işlenmemiş, düşük glisemik indeksli yulaf seçmek, optimum sağlık yararları için çok önemlidir.

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Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 2

Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme nedeniyle yaşam kalitesi azalabilir. Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için her gün besleyici ve dengeli bir öğün yemek çok önemlidir.

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve sağlıklı ve besleyici bir kahvaltıyı atlamak sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Birçok kişi kahvaltıda pek çok farklı çeşitte besin tüketmeyi tercih eder. Ancak yapılan son araştırmalar kahvaltıda yulaf yemenin ömrü uzattığını ortaya koydu.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 3

Bu çalışmaya göre, yulaf insanların yaşam süresini uzatan kahvaltıda süper besin olarak anılır. Yulaf, genellikle temel vitaminler, mineraller ve lif içeren güçlü bir öğün olarak bilinir.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 4

Vücuttaki kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan mükemmel glukan kaynaklarına sahiptir. Yulaf ayrıca sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler. Yulaf, insanların yaşam süresini uzattığı için bir süper besin olarak kabul edilir ve bu, kan dolaşımını artırarak veya kalbinizi sağlıklı hale getirerek değil, yaşam için çok zararlı olan kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak gerçekleşir.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 5

Yulafın düşük glisemik indeksi vardır, yani şekeri kan dolaşımına yavaşça salarak kan şekeri seviyelerindeki ani yükselmeleri önler ve içindeki antioksidanlar ayrıca cildin güneşe maruz kalmasına ve kirliliğe karşı korunmasına yardımcı olur. Yulaf ayrıca iyi bir protein kaynağına sahiptir ve bu da onu kısa sürede acıkmanıza izin vermeyen doyurucu bir öğün haline getirir.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 6

YULAF NASIL TÜKETİLİR?

Yulaf tahıl gibidir ve yulaf ezmesi, gecelik yulaf, pişmiş yulaf lezzetleri vb. gibi çeşitli formlarda tüketilebilir. Yulaf ayrıca kilo yönetimi ve kilo kaybı için bir öğün olarak kabul edilir.

Bu klasik bir kahvaltı seçeneğidir ve tadına bakmak için birden fazla sebze ve masala aromasıyla değiştirilebilir. Yulafın besin değerlerinin yanı sıra sebzelerle birlikte vitamin sağlayarak onu tam bir öğün haline getirir.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 7

Yulafı su yerine sütte bir gece bekleterek lezzetli hale getirilebilir ve meyveler, meyveler, kuruyemişler, tohumlar ve balla özelleştirilebilir.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 8

YULAF NASIL PİŞİRİLİR?

Yulaf ayrıca fırınlanmış ürünlerle de değiştirilebilir ve un yerine kek, kurabiye, ekmek, tatlı topları ve daha fazlasını yapmak için kullanılabilir.

Yulaf smoothieleri çok yeni bir şey ve kahvaltı içeceklerinin en iyi kaynağı.

Yulaf tahıl olsa da, piyasada işlenmiş, cilalanmış ve sağlıksız hale getiren tatlar eklenmiş çok azı var.

Sabah kahvaltıda tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor: Yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı - 9

Yulafı tüketmeden önce glisemik indeksini kontrol etmek önemlidir. Ezilmiş ve kesilmiş yulaflar besleyici olsa da, hazır yulafın glisemik indeksi yüksektir ve bu da vücuttaki kan şekeri seviyesini artırır. Ayrıca sade ve şekersiz yulaf seçmek de önemlidir.

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