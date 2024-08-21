Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir
Her insanın sabah uyandığında belirli bir rutini vardır. Bazı insanlar güne sadece çay ya da kahve içerek başlar. Yapılan son araştırmalar sabah uyanır uyanmaz tüketilen bazı içeceklerin sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini ortaya çıkardı.
Sabah uyandığınızda lezzetli ve nefis kokan bir kahveye "hayır" diyebilmek zordur. Kahve özellikle faydalarıyla bilinen bir içecek. Yeni bir araştırma, günde dört veya daha fazla fincan kahve veya iki enerji içeceği içmenin kalp krizi veya felç riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.