Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir

SABAH RUTİNİNİ AYRILMAZ PARÇASI AMA FAZLASI ZARAR

İkisi de kafein içeren çay ve kahve, dünyanın dört bir yanındaki insanların sabah rutininin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak bilim insanları, aşırı tüketildiğinde "zararlı" olabileceklerini söylüyor.



Çalışmanın başyazarı Nency Kagathara şunları söyledi:



"Düzenli kafein tüketimi parasempatik sistemi bozabilir ve bu da yüksek kan basıncına ve kalp atış hızlarına yol açabilir. Çalışmamız kronik kafein tüketiminin kalp sağlığı, özellikle kalp atış hızı ve kan basıncının iyileşmesi üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçladı."