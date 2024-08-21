Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir

Her insanın sabah uyandığında belirli bir rutini vardır. Bazı insanlar güne sadece çay ya da kahve içerek başlar. Yapılan son araştırmalar sabah uyanır uyanmaz tüketilen bazı içeceklerin sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 1

Sabah uyandığınızda lezzetli ve nefis kokan bir kahveye "hayır" diyebilmek zordur. Kahve özellikle faydalarıyla bilinen bir içecek. Yeni bir araştırma, günde dört veya daha fazla fincan kahve veya iki enerji içeceği içmenin kalp krizi veya felç riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 2

1 gram kafein tüketimi baş ağrısı ile birlikte kalp çarpıntısı gibi yan etkilere neden olabilir. 5 gram kafein tüketimi solunum yetmezliğine sebebiyet vererek komaya sürükleyebilir. Günlük 10 gramdan fazla kafein ise ölümcül olabilir.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 3

Araştırmacılar, haftanın çoğu gününde 400 miligramdan fazla kafein tüketen sağlıklı kişilerin kardiyovasküler hastalığa yatkınlığını artırabileceğini buldu.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 4

Hindistan araştırmasındaki katılımcıların yaklaşık beşte biri (%19,6) her gün yaklaşık dört fincan kahve tüketiyordu. Bu miktar 10 kutu gazlı içecek veya iki enerji içeceği anlamına geliyor. Bu tür "kronik" kafein tüketiminin, zamanla kalp atış hızını ve kan basıncını artırarak otonom sinir sistemini önemli ölçüde etkilediği gösterildi.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 5

Aşırı kafein tüketen kişilerde pek çok hastalık tetiklenebiliyor. Yüksek tansiyon (hipertansiyon olarak da bilinir) koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı ve bunama riskinin artmasıyla ilişkilidir. Hipertansiyon zamanla kalbi zayıflatır ve kalp hastalığı için önde gelen bir risk faktörüdür.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 6

SABAH RUTİNİNİ AYRILMAZ PARÇASI AMA FAZLASI ZARAR

İkisi de kafein içeren çay ve kahve, dünyanın dört bir yanındaki insanların sabah rutininin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak bilim insanları, aşırı tüketildiğinde "zararlı" olabileceklerini söylüyor.

Çalışmanın başyazarı Nency Kagathara şunları söyledi:

"Düzenli kafein tüketimi parasempatik sistemi bozabilir ve bu da yüksek kan basıncına ve kalp atış hızlarına yol açabilir. Çalışmamız kronik kafein tüketiminin kalp sağlığı, özellikle kalp atış hızı ve kan basıncının iyileşmesi üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçladı."

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 7

Kronik kafein tüketimi, bir yıldan uzun süre boyunca haftada beş gün herhangi bir kafeinli içeceğin tüketilmesi olarak tanımlandı. Çalışmada çay, kahve ve gazlı içeceklere odaklanıldı.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 8

Araştırma ekibi 18 ila 45 yaş aralığındaki 92 sağlıklı kişiden oluşan bir grubu değerlendirdi.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 9

Tüm katılımcıların kan basıncı ve nabzı ölçüldü ve üç dakikalık bir adım testine tabi tutuldular. Kan basıncı ve kalp atış hızları testten 60 saniye ve beş dakika sonra ölçüldü. Her katılımcının günlük kafein alımı da kaydedildi.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 10

Bulgular, en yüksek miktarda tüketenlerin, günde 600 mg'dan fazla kafein tüketen kronik kafein tüketimlerinin, adım testinden sonra beş dakikalık dinlenmeden sonra "önemli" şekilde yüksek kalp atış hızları ve kan basınçları vardı.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 11

Kagathara, "Otonom sinir sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle, düzenli kafein tüketimi sağlıklı bireylerde hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler olaylara yakalanma riski yaratabilir." dedi.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 12

"Bu riskler hakkında farkındalığın artırılması, herkesin kalp sağlığını iyileştirmek için hayati önem taşıyor." diye ekledi.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 13

Fiziksel aktiviteyi artırmak, besleyici bir diyet uygulamak ve diğer yaşam tarzı değişiklikleri kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 14

YÜKSEK TANSİYONU ÖNLEMENİN YOLLARI

Düşük Sodyum: Tuz tüketimini azaltmak, tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. İşlenmiş gıdalar ve hazır yiyeceklerden kaçının.

Dengeli Diyet: Taze meyve, sebze, tam tahıllar ve düşük yağlı süt ürünleri tüketin. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin gıdalar tansiyonu destekleyebilir.

Doymuş Yağları Azaltın: Kırmızı et ve yüksek yağlı süt ürünlerinden kaçının; bunun yerine, zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağları tercih edin.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 15

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE

Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz veya 75 dakika yoğun egzersiz yapmaya çalışın. Yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme gibi aktiviteler tansiyonu düşürebilir.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 16

KİLO KONTROLÜ

Fazla kilolar, yüksek tansiyon riskini artırabilir. Kilo vermek, tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 17

STRESTEN KAÇININ

Meditasyon, derin nefes alma, yoga ve diğer gevşeme teknikleri stres seviyelerini yönetmeye ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 18

ZARARLI ALIŞKANLIKLARI BIRAKIN

Aşırı alkol tüketimi tansiyonu yükseltebilir. İçki tüketimini sınırlandırmak veya tamamen bırakmak faydalı olabilir.

 Sigara içmek tansiyonu artırabilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 19

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Paketli ve işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda tuz içerir. Evde yemek yaparken tuz miktarını azaltın.

Evde tansiyon ölçüm cihazı kullanarak tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol edin ve doktorunuzla düzenli takipler yapın.

Sabah uyandığında herkes bunu yapıyor! Yüksek tansiyonun gizli sebebiymiş, felç bırakabilir - 20

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ

Sağlık taramaları ve doktor ziyaretleri, yüksek tansiyonun erken teşhisi ve yönetimi açısından önemlidir.

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