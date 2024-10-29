Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar ve telefon başta olmak üzere pek çok teknolojik cihaz da hayatımızda büyük bir yer edinmeye başladı. Günün her saaati ellerimizden düşmeyen akıllı telefonlar, her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da, bilinçsizce kullanıldığında geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor - 1

ABD'li psikiyatrist Dr. Nikole Benders-Hadi, sabah uyanır uyanmaz telefona bakan bireylerde stres seviyesinin bir anda yükseldiğini açıkladı. Bunun nedeni ise henüz algılar tam açılmamışken, dış faktörlerin etkilerini üzerimizde çok fazla hissetmemiz.

Eğer güne gergin ve halsiz başlamak istemiyorsanız, sabah uyanır uyanmaz telefonla vakit geçirmemeye özen gösterin.

N-LIFE HABERLERİ

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor - 2

Sabahları cep telefonuyla ilgilenmek, dikkat dağınıklığına da zemin hazırlayabiliyor.

New York Times'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, günün geri kalanında zihnin odak problemi yaşamasına neden oluyor.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor - 3

Cep telefonu ile fazla vakit geçirmek, vücudu aşırı radyasyona maruz bıraktığı için özellikle gebelik döneminde düşük riskini artırabiliyor.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor - 4

Sabah uyanır uyanmaz ve gece uyumadan önce cep telefonuyla aşırı ilgilenen kadınlarda, meme kanseri oluşumu da tetiklenebiliyor.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor - 5

Ek olarak cep telefonu ile yüksek sesle müzik dinlemek, beyne ses dalgalarının iletilmesini sağlayan hücrelerin hasar görmesine neden olabilir.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor - 6

Bazı çalışmalar, özellikle çocukluk döneminde maruz kalınan aşırı radyasyonun, zeka geriliğine yol açtığını kanıtladı. Bu nedenle 21 yaş öncesinde, cep telefonu kullanılması önerilmiyor.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor - 7

Bilim insanları, erkeklerin çok fazla telefonla ilgilenmesinin kısırlığa neden olabileceği konusunda uyarıyor. Aşırı radyasyon erkeklerde, sperm sayısının azalmasına neden olabiliyor.

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