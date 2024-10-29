Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın korkunç bir zararı ortaya çıktı! Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar ve telefon başta olmak üzere pek çok teknolojik cihaz da hayatımızda büyük bir yer edinmeye başladı. Günün her saaati ellerimizden düşmeyen akıllı telefonlar, her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da, bilinçsizce kullanıldığında geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.
ABD'li psikiyatrist Dr. Nikole Benders-Hadi, sabah uyanır uyanmaz telefona bakan bireylerde stres seviyesinin bir anda yükseldiğini açıkladı. Bunun nedeni ise henüz algılar tam açılmamışken, dış faktörlerin etkilerini üzerimizde çok fazla hissetmemiz.
Eğer güne gergin ve halsiz başlamak istemiyorsanız, sabah uyanır uyanmaz telefonla vakit geçirmemeye özen gösterin.