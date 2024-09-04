Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları
Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar da serinlemeye başlıyor. Sıcak yaz günlerinden serin havalara geçiş vücut sağlığını da etkileyebiliyor. Günlerin kısılmaya başlaması ve havaların yavaş yavaş soğuması bahar yorgunluğunu hissetmenize neden olabiliyor. Yorgunluk, halsizlik, keyifsizlik gibi belirtiler de artıyor. Peki, bahar yorgunluğuyla nasıl başa çıkılır? İşte yanıtı...
Bahar yorgunluğu genellikle mevsim geçişlerinde yaşanan bir durumdur. Yaz mevsiminin bitmesiyle ve Eylül ayına geçiş yapılmasıyla birlikte yorgunluk, bitkinlik gibi şikayetler de artmaya başladı.
Mevsimlerin duygu durum, enerji, uyku, iştah ve bilişsel işlevlerimiz üzerinde etkisi vardır. Uyku uyanıklık döngüsü, güneş ışığı ve melatonin salınımı ile ilişkilidir.