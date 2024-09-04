Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları

KALİTELİ UYKU

Uyku kalitesi vücut sağlığınız için önemlidir. Kendinizi iyi hissetmek ve dinamik uyanmak için her gece aynı saatte uyumaya çalışın. Kaliteli ve yeterli uyku, enerji seviyenizi yükseltir. Her gece 7-8 saat uyurarak ve aynı saatte uyanarak bu düzeni sağlayabilmeniz mümkün.