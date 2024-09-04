Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları

Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar da serinlemeye başlıyor. Sıcak yaz günlerinden serin havalara geçiş vücut sağlığını da etkileyebiliyor. Günlerin kısılmaya başlaması ve havaların yavaş yavaş soğuması bahar yorgunluğunu hissetmenize neden olabiliyor. Yorgunluk, halsizlik, keyifsizlik gibi belirtiler de artıyor. Peki, bahar yorgunluğuyla nasıl başa çıkılır? İşte yanıtı...

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 1

Bahar yorgunluğu genellikle mevsim geçişlerinde yaşanan bir durumdur. Yaz mevsiminin bitmesiyle ve Eylül ayına geçiş yapılmasıyla birlikte yorgunluk, bitkinlik gibi şikayetler de artmaya başladı.

Mevsimlerin duygu durum, enerji, uyku, iştah ve bilişsel işlevlerimiz üzerinde etkisi vardır. Uyku uyanıklık döngüsü, güneş ışığı ve melatonin salınımı ile ilişkilidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 2

Bahara geçişle birlikte görülen bu hormonal değişim ve adaptasyon süreci, bahar yorgunluğu belirtilerine neden olmaktadır. Aynı zamanda baharla birlikte artan vücut ısısı, kan damarlarını genişleterek kan basıncı düşürür ve yorgun hissetmeye neden olur.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 3

Bahar yorgunluğunun belirtilerine bakacak olursak, enerji azlığı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, keyifsizlik, uyku miktarında artış, sabahları uyanamama, gün içinde uyku hali, bedensel yakınmalar, isteksizlik, iştah değişiklikleri, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü, konsantrasyon problemleri, karar verme güçlüğü, sinirlilik, tahammülsüzlük, gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler genellikle bir iki hafta içinde düzelir.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 4

BELİRTİLER 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Eğer belirtiler iki haftadan uzun sürüyorsa, kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini olumsuz etkiliyorsa mevsimsel depresyon açısından bir psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 5

Ayrıca bazı depresyon hastalarında mevsimsel özellik olabileceğini ve bipolar bozukluk hastalarında mevsim geçişlerinin atakları tetikleyebileceğini unutmamalıyız.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 6

BAHAR YORGUNLUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME

Bahar aylarına geçiş yaptığınızda beslenme biçiminizi de gözden geçirmelisiniz. Enerji seviyenizi artırmak için vitamin ve mineral zengini besinlerin tüketimine başlayabilirsiniz. Özellikle meyve, sebze, tam tahıllar ve protein açısından zengin besinler tüketmeye özen gösterin.

Su, vücudun enerji seviyelerini korumasına yardımcı olur. Günlük olarak yeterli miktarda su içmeye dikkat edin.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 7

KALİTELİ UYKU

Uyku kalitesi vücut sağlığınız için önemlidir. Kendinizi iyi hissetmek ve dinamik uyanmak için her gece aynı saatte uyumaya çalışın. Kaliteli ve yeterli uyku, enerji seviyenizi yükseltir. Her gece 7-8 saat uyurarak ve aynı saatte uyanarak bu düzeni sağlayabilmeniz mümkün.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 8

EGZERSİZ

Fiziksel aktivite, enerji seviyelerini artırabilir ve ruh halinizi iyileştirebilir. Düzenli yürüyüşler veya hafif egzersizler yapmayı ihmal etmeyin.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 9

STRESTEN UZAK DURUN

Stresten uzak durmak ve rahatlama teknikleri uygulamak (meditasyon, derin nefes alma gibi) enerji seviyenizi iyileştirebilir.Sosyal etkinliklere katılmak, ruh halinizi iyileştirebilir ve enerjinizi artırabilir.

Sabah yataktan kalkmakta zorlananlar dikkat! Bahar yorgunluğuyla başa çıkmak için ipuçları - 10

KAFEİN VE ŞEKER TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Aşırı kafein ve şeker tüketiminden kaçının. Bu maddeler kısa vadede enerji sağlasa da uzun vadede yorgunluğa yol açabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER