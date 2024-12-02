Sabah yürümek mi, akşam yürümek mi daha faydalı: Yürüyüş için en doğru zaman hangisi?
Sağlıklı bir vücut için hareket etmeniz şart. Vücuttaki tüm kasları çalıştırmak ve zihni dinlendirmek için yapılabilecek en güzel egzersizlerden biri yürüş yapmak. "Yürüyüş için en doğru zaman sabah mı yoksa akşam mı?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Peki, sağlıklı bir yaşam için yürüyüş ne zaman yapılmalı?
Sağlık için düzenli yürüyüşün önemi tartışılmaz. Yürüyüş yapmak kalp sağlığını destekler, stresi azaltır, kilo kontrolüne destek olur, kas ve kemikleri korur, uyku kalitesini artırır, beyin fonksiyonlarını geliştirir. Peki, yürüyül için en doğru zaman sabah mı, yoksa akşam mı?Uzmanlar, bu tercihin kişinin yaşam tarzına ve hedeflerine bağlı olduğunu belirtiyor.