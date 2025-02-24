Sabah yürüyüşü ve akşam koşusu: Kalbiniz için hangisi daha iyi?

Ek olarak, sabahın erken saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak kalp sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve kemik gücü için gerekli olan D Vitamini üretimine yardımcı olur. Ayrıca vücudun sirkadiyen ritmini senkronize etmeye yardımcı olarak uyku kalitesini artırır; bu da kalp sağlığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Kötü uyku, yüksek tansiyon, düzensiz kalp atışları ve artan stresle ilişkilendirilmiştir; bunların hepsi kalbe ek yük bindirir.

Sabah yürüyüşlerinin bir diğer faydası da zihinsel refah üzerindeki etkisidir. Temiz havada açık havada yürümek rahatlamayı teşvik eder, stres hormonlarını azaltır ve serotonin ve endorfin üretimini artırarak ruh halini iyileştirir. Stres ve kaygının kalp hastalığına katkıda bulunduğu bilindiğinden, düzenli sabah yürüyüşleri duygusal dengeyi korumak ve kardiyovasküler riskleri azaltmak için doğal bir çare olabilir.



