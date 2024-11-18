Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu

Göbek yağları hem görünüş hem de sağlık için ciddi bir endişe kaynağı. Spor ve diyet yapmanıza rağmen göbek yağlarını eritebilmek kolay olmaz ancak inatçı göbek yağlarından kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Bu basit sabah alışkanlıklarıyla göbek yağlarını yok edebilmeniz mümkün.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 1

Fazla göbek yağını daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir şekilde atmanıza yardımcı olabilecek yollar vardır. Merkezi obezite olarak da bilinen göbek yağı, yüksek tansiyon, dislipidemi, insülin direnci, yağlı karaciğer hastalığı ve tip 2 diyabet ile ilişkilendirilmiştir.

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Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 2

GÖBEK YAĞI NEDİR?

Göbek yağı, viseral yağ olarak da bilinir, karın içinde ve iç organların etrafında biriken yağdır. Cildin hemen altında bulunan ve sıkıştırabileceğiniz yağ olan deri altı yağından farklıdır. Göbek yağı, kardiyovasküler hastalık, bunama, meme kanseri ve kolorektal kanser gibi ciddi sağlık sorunları riskinin daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğu için bir sağlık sorunu olabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 3

Göbek yağı, hem cildin hemen altında bulunan deri altı yağı hem de karın içinde derinlerde bulunan viseral yağı ifade edebilir. Bazı göbek yağları normal ve sağlıklı olsa da, çok fazla göbek yağı aşağıdaki gibi sağlık sorunları riskini artırabilir:

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 4

Deri altı yağı: Göbeğinizin yumuşak ve yuvarlak görünmesini sağlar ve giysilerinizin daha dar hissetmesine neden olabilir.

Viseral yağ: "Aktif yağ" olarak da bilinen bu yağ, karaciğeriniz, mideniz ve bağırsaklarınız gibi iç organlarınızı çevreler. Deri altı yağından sağlığınız için daha tehlikelidir ve yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi rahatsızlıkların riskini artırabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 5

GÖBEK YAĞLARINDAN NASIL KURTULURSUNUZ?

Göbek yağlarını eritmek için şunları deneyebilirsiniz:

Egzersiz: Yürüme, koşma, yüzme veya dans gibi aerobik egzersizler yardımcı olabilir. Ayrıca kuvvet antrenmanı, Pilates veya yoga da deneyebilirsiniz.

Diyet: Lif ve kompleks karbonhidratların iyi bir kaynağı olan daha fazla meyve ve sebze yiyin.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 6

Hareket: Günün çoğunu iş için oturarak geçiriyorsanız, mümkün olduğunca hareket etmeye çalışın. Yürümek, merdivenleri kullanmak veya masanızda esneme egzersizleri yapmak için mola verebilirsiniz. Ancak, göbek yağlarından kurtulmaya yardımcı olan ve uzun vadede sürdürülebilir olan bazı daha sağlıklı alışkanlıklar vardır.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 7

Yüksek proteinli bir kahvaltı yapın: Kahvaltının günün en önemli öğünü olarak kabul edilmesinin iyi bir nedeni var.

Kahvaltıda yedikleriniz tüm gününüzün gidişatını belirleyebilir. Öğle yemeğine kadar tok ve tatmin olmuş hissedip hissetmeyeceğinizi veya sabah ortası atıştırmalığınızdan önce otomatlara yönelip yönelmeyeceğinizi belirler. Yüksek proteinli bir kahvaltı yapmak, istekleri azaltmaya ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 8

Bol su için: Sağlıklı bir yaşam tarzı uygularken akılda tutulması gereken en önemli noktalardan biri de susuz kalmamaktır.

Sabahınızı bir veya iki bardak suyla başlatmak kilo kaybını artırmanın kolay bir yoludur.

Su, enerji harcamanızı veya vücudunuzun yaktığı kalori miktarını en az 60 dakika artırmanıza yardımcı olabilir. Su içmek bazı kişilerde iştahı ve yiyecek alımını azaltabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 9

Kendinizi tartın: Her sabah tartıya çıkıp kendinizi tartmak motivasyonunuzu artırmak ve öz kontrolü geliştirmek için etkili bir yöntem olabilir.

Her sabah kendinizi tartmak, kilo kaybını teşvik edebilecek sağlıklı alışkanlıklar ve davranışlar edinmenize de yardımcı olabilir.

En iyi sonuçlar için uyandığınızda kendinizi tartın. Bunu tuvaleti kullandıktan sonra ve bir şey yiyip içmeden önce yapın.

Ayrıca, kilonuzun günlük olarak dalgalanabileceğini ve çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini unutmayın. Küçük günlük değişikliklere takılıp kalmak yerine büyük resme odaklanın ve genel kilo kaybı eğilimlerini arayın.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 10

Kalori alımınızı takip edin: Ne yediğinizi takip etmek için bir yiyecek günlüğü tutmak, kilo kaybını artırmanıza ve kendinizi sorumlu tutmanıza yardımcı olmak için etkili bir yol olabilir.

Günün ilk öğününden başlayarak ne yediğinizi ve içtiğinizi kaydetmek için bir uygulama veya sadece bir kalem ve kağıt kullanmayı deneyin.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 11

Yeşil çay için: Yeşil çay, metabolizmayı artırarak, yağ hücrelerini parçalayarak ve iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

Yeşil çay, enerji metabolizmasını artırabilen ve vücudun yiyecek ve içecekleri daha verimli bir şekilde enerjiye dönüştürmesine yardımcı olabilen kafein ve kateşinler içerir.

Yağ hücrelerini parçalamaya ve enerji olarak kullanılmak üzere yağın kan dolaşımına salınmasına yardımcı olabilir. Yeşil çay, enzim inhibisyon özellikleriyle iştahı azaltmaya yardımcı olabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 12

Limon suyu için: Limon suyu, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve sağlıklı bir cildi desteklemeye yardımcı olabilecek C vitamini ve antioksidanlar içerir.

Limon suyu, metabolizmanızı hızlandırabilecek su alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Limonlar, iştahı azaltmaya yardımcı olabilecek bir lif türü olan pektin içerir. 

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 13

Biraz güneş alın: Perdeleri açıp biraz güneş ışığı almak veya her sabah dışarıda birkaç dakika geçirmek kilo vermenizi hızlandırabilir.

Güneş ışığına maruz kalmak ayrıca D vitamini ihtiyaçlarınızı karşılamanın en iyi yoludur. Bazı çalışmalar, D vitamini ihtiyaçlarınızı karşılamanın kilo vermenize yardımcı olabileceğini ve hatta kilo almanızı önleyebileceğini bulmuştur.

İhtiyacınız olan güneş ışığına maruz kalma miktarı cilt tipinize, mevsime ve bulunduğunuz yere göre değişebilir. Ancak, her sabah biraz güneş ışığı almak veya 10-15 dakika dışarıda oturmak kilo kaybı üzerinde faydalı bir etkiye sahip olabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 14

Farkındalığı uygulayın: Farkındalık, tamamen şimdiki ana odaklanmayı ve düşüncelerinize ve duygularınıza farkındalık getirmeyi içeren bir uygulamadır.

Uygulamanın kilo kaybını artırdığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik ettiği gösterilmiştir.

Farkındalığı uygulamak basittir. Başlamak için her sabah sakin bir alanda rahatça oturarak ve duyularınızla bağlantı kurarak beş dakika geçirmeyi deneyin.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 15

Egzersiz: Sabahın erken saatlerinde biraz fiziksel aktivite yapmak kilo kaybını artırmaya yardımcı olabilir. Sabah egzersiz yapmak ayrıca kan şekeri seviyelerinin gün boyunca sabit kalmasına yardımcı olabilir.

Düşük kan şekeri, aşırı açlık dahil olmak üzere birçok olumsuz belirtiye neden olabilir. Egzersiz, vücuda yağ depolamak yerine yağ kullanması sinyalini veren insülin seviyelerini azaltır.

Kas, yağdan daha fazla kalori yakar, bu nedenle yağsız kas kütlesi oluşturmak gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Egzersiz, metabolizmanızı hızlandırabilir ve bu da kalori yakmanıza yardımcı olabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 16

Tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme ve spor gibi aerobik egzersizler. En iyi sonuçlar için haftada 150 dakika orta yoğunlukta kardiyo egzersizi yapmayı hedefleyin. Ağırlık çalışması, yağsız kas kütlesi oluşturmanıza ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 17

Öğle yemeğinizi evden hazırlayın: Öğle yemeğinizi önceden planlamak ve paketlemek için çaba göstermek, daha iyi yiyecek seçimleri yapmanın ve kilo kaybını artırmanın basit bir yolu olabilir.

Haftada en az beş kez evde pişmiş yemek yiyenlerin, haftada sadece üç kez veya daha az evde pişmiş yemek yiyenlere göre aşırı kilolu olma olasılığı %28 daha azdı.

Sabah sadece öğle yemeğinizi alıp gidebilmek için haftada bir gece yemeklerinizi planlamak ve hazırlamak için birkaç saat ayırmayı deneyebilirsiniz. 

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 18

İşe gidiş gelişinizi değiştirin: Araba kullanmak işe gitmenin en rahat yollarından biri olabilir ancak bel çevreniz için pek de iyi olmayabilir. Araştırmalar, yürümenin, bisiklete binmenin veya toplu taşımayı kullanmanın daha düşük vücut ağırlığı ve kilo alma riskini azaltabileceğini gösteriyor. Haftada birkaç kez bile olsa işe gidiş gelişinizi değiştirmek kilo kaybınızı artırmanın basit bir yolu olabilir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 19

Yeterince uyuyun: Biraz daha erken yatmak veya biraz daha fazla uyumak için çalar saatinizi daha geç kurmak kilo kaybınızı artırmaya yardımcı olabilir. Uyku eksikliği ayrıca kalori alımında artışla ilişkilendirilmiştir.

Sabahları 1 bardak içmek göbek yağlarını yok ediyor: Açlık krizlerini engellemenin basit yolu - 20

Sağlıklı bir uyku programı oluşturmak, sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte kilo kaybının kritik bir bileşenidir. Sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için gecede en az sekiz saat uyumayı hedefleyin.

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