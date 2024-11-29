Sabahları 5 tane yemek kan şekerini dengeliyor: Kendisi küçük ama sayısız faydası varmış

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DENGELER

Doğal tatlılıklarına rağmen kuru üzüm, düşük glisemik indekse sahiptir ve ölçülü olarak yenildiğinde kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

2017 tarihli bir çalışma, kuru üzüm gibi kuru üzüm tüketmenin diğer karbonhidrat açısından zengin atıştırmalıklarla karşılaştırıldığında kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu bulmuştur. Bu, onu diyabet dostu bir diyete harika bir katkı yapar.