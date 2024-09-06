Sabahları bunu yapmak enerji yüklüyor! Güne zinde başlamanın 7 kolay yolu

1. YAVAŞÇA UYANIN

Acele etmekten kaçının: Sakin bir şekilde uyanmak için kendinize zaman vermek üzere alarmınızı biraz daha erken ayarlayın.



Sabahınıza yumuşak bir alarm sesi veya gün doğumu çalar saati kullanın.



Yataktan kalkmadan önce, vücudunuzu ve zihninizi uyandırmak için biraz hafif esneme yapın. Bu, dolaşımı iyileştirmeye ve uykudan kaynaklanan gerginliği azaltmaya yardımcı olur.