Sabahları çiğ yiyince vücuda etkisi inanılmaz! İnatçı göbek yağlarını yakıyor, bağırsakları çalıştırıyor
Sabahları çiğ Hindistan cevizi yemek çok sayıda fayda sağlar. Hindistan cevizi, protein ve lif gibi çeşitli besin maddelerinin yanı sıra demir, manganez ve bakır gibi birçok temel mineralin de güç merkezidir. Sabahın ilk saatlerinde çiğ Hindistan cevizi yemenin vücuda inanılmaz faydaları olabilir.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR
Çiğ hindistan cevizinin içerisinde sağlıklı yağlar bulunur. Bu yağlar bağırsak sağlığı için iyi bir seçenek olabilir.