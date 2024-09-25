Sabahları çiğ yiyince vücuda etkisi inanılmaz! İnatçı göbek yağlarını yakıyor, bağırsakları çalıştırıyor

3. Çiğ Hindistan cevizini rendeleyin, parçalayın veya doğrayın ve salata sosu olarak kullanın veya seçtiğiniz herhangi bir yemeğin üzerine serpin.



4. Tazeliğini korumak için çiğ Hindistan cevizini hava geçirmez bir kapta saklayın.



ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için Hindistan cevizini tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.