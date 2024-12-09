Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu
Muskat çayı, çok sık tercih edilmese de tüketimi vücut için pek çok fayda sağlayabilir. Antioksidanlar ve faydalı bileşikler açısından zengin olan muskat; bağışıklığı artırabilir, sindirime yardımcı olabilir ve vücudu rahatlatır Öksürüğü yatıştırmaktan uykuyu iyileştirmeye kadar, Muskat (Hint cevizi) kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için lezzetli bir yaklaşım sağlar. Sıcak suya veya en sevdiğiniz çaya bir tutam ekleyerek ölçülü bir şekilde tüketmenin faydalarına bir göz atın.
Gününüze bir fincan dumanı tüten sıcak çayla başlamak kış sabahlarında bir nimettir. Bazı bitkiler ve baharatlar sabah içtiğiniz çayı daha da ferahlatıcı ve besin dolu hale getirir.
Örneğin kışın muskat vücudu sıcak tutabilir ve bir besin patlamasının faydalarını toplamanıza yardımcı olabilir.