Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu

MUSKAT TÜKETMENİN ZARARI VAR MI?

Ölçülü olarak tüketildiğinde, muskatçok faydalı olabilir. Günlük iki çay kaşığı (veya beş gram) hindistan cevizi dozu, tüm faydalarından yararlanmak için yeterlidir.



Ancak, muskat hamile anneler için uygun değildir, çünkü hamilelik sırasında büyük miktarlarda tüketilmesi düşük veya doğum kusurlarına yol açabilir. Aşırı miktarda tüketildiğinde, muskat psikoaktif etkilere sahip olabilir. Ayrıca konvülsiyonlara, çarpıntılara ve rahatsızlığa neden olabilir.