Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu

Muskat çayı, çok sık tercih edilmese de tüketimi vücut için pek çok fayda sağlayabilir. Antioksidanlar ve faydalı bileşikler açısından zengin olan muskat; bağışıklığı artırabilir, sindirime yardımcı olabilir ve vücudu rahatlatır Öksürüğü yatıştırmaktan uykuyu iyileştirmeye kadar, Muskat (Hint cevizi) kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için lezzetli bir yaklaşım sağlar. Sıcak suya veya en sevdiğiniz çaya bir tutam ekleyerek ölçülü bir şekilde tüketmenin faydalarına bir göz atın.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 1

Gününüze bir fincan dumanı tüten sıcak çayla başlamak kış sabahlarında bir nimettir. Bazı bitkiler ve baharatlar sabah içtiğiniz çayı daha da ferahlatıcı ve besin dolu hale getirir.

Örneğin kışın muskat vücudu sıcak tutabilir ve bir besin patlamasının faydalarını toplamanıza yardımcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 2

Endonezya'da ortaya çıkan ve Portekizliler tarafından keşfedilen muskat rahatlamayı teşvik eden, sindirimi iyileştiren, metabolizmayı hızlandıran ve bağışıklığı güçlendiren antioksidanlar ve bileşiklerle doludur.

Çayın yanı sıra, muskat tozu yatmadan önce sütünüze veya lezzet ve sindirimi artırmak için pişmiş ürünlere eklenebilir.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 3

MUSKAT ÇAYI NASIL YAPILIR?

Suyu kaynatın ve içine bir tutam taze rendelenmiş muskat tozu ekleyin. Bir süre kaynatın ve ılık hale geldiğinde tadını çıkarmadan önce biraz bal ekleyin. En sevdiğiniz sabah içeceğinizi bu şekilde tercih ediyorsanız, içine çay yaprakları da ekleyebilirsiniz.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 4

BESİN DEPOSU

Lezzet arttırıcı özelliklerinin ötesinde, muskat lif, manganez, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve tiamin, B6 vitamini ve folat gibi temel vitaminlerle doludur. Ayrıca antioksidanlar, siyanidinler gibi bitki pigmentleri, fenilpropanoidler ve terpenler gibi uçucu yağlar ve protokatekuik, ferulik ve kafeik asitler gibi fenolik bileşikler açısından da zengindir. Bu, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 5

SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜK

Muskat ısıtıcı bir baharattır ve tıkanıklığı giderdiği için soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi etmeye yardımcı olabilir. İçindeki öjenol bileşiği, hava yolu şişmesini azaltabilen, daha kolay nefes almayı ve mukus temizliğini kolaylaştıran anti-inflamatuar özellikleriyle bilinir.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 6

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Kışın, bağışıklığı artıran yiyecek ve içecekleri tüketmek önemlidir. Hindistan cevizi, bağışıklığı artırmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan A, C, E Vitaminleri ve flavonoidlerin iyi bir kaynağıdır.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 7

VÜCUDU RAHATLATIR

Muskat, rahatlamayı teşvik etmeye, sinirleri yatıştırmaya ve derin uykuyu sağlamaya yardımcı olur. Baharat özellikle beyniniz için çok faydalıdır ve kaygıyı hafifletmeye ve kaliteli uykuya yardımcı olur.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 8

DEPRESYON VE KAYGIYI AZALTIR

Muskat sinir uyarıcı olduğu ve sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hafif bir yatıştırıcı görevi gören ve depresyon ve kaygıyla savaşmaya yardımcı olan uçucu yağ bileşikleri içerir.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 9

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Muskat, gıda intoleransı veya alerjilerden kaynaklanan şişkinliği, krampları ve ishali gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca sindirimi uyarır ve metabolizmayı harekete geçirir. Lif içeriği ve karminatif etkisi nedeniyle, hindistan cevizi sindirim bozukluklarının tedavisine yardımcı olabilir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Muskatın, bilişsel işlevleri ve hafızayı destekleyebileceği araştırmalarla öne sürülmüştür. Beyin hücrelerini serbest radikallerden koruyan antioksidan özelliklere sahiptir. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğa iyi geldiği bilinmektedir. Odaklanmayı artırabilir ve enerji seviyelerini dengeleyebilir.

Bazı araştırmalar, muskatın içeriğindeki bileşiklerin Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Sabahları içince beyin gücünü artırıyor: Bu faydasını çok az kişi biliyordu - 10

MUSKAT TÜKETMENİN ZARARI VAR MI?

Ölçülü olarak tüketildiğinde, muskatçok faydalı olabilir. Günlük iki çay kaşığı (veya beş gram) hindistan cevizi dozu, tüm faydalarından yararlanmak için yeterlidir.

Ancak, muskat hamile anneler için uygun değildir, çünkü hamilelik sırasında büyük miktarlarda tüketilmesi düşük veya doğum kusurlarına yol açabilir. Aşırı miktarda tüketildiğinde, muskat psikoaktif etkilere sahip olabilir. Ayrıca konvülsiyonlara, çarpıntılara ve rahatsızlığa neden olabilir.

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