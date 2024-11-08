Sabahları kivi yerseniz bakın ne oluyor? Bu etkisine kimse inanamıyor

KİVİ NASIL YENİR?

Kivi çiğ, bütün (bazı çeşitlerinde) olarak yenebilir veya çeşitli tariflere eklenebilir. Kiviyi meyve salatalarına, salsalara, smoothielere ve salatalara eklemeyi veya marine malzemesi olarak kullanmayı deneyin.



Kivi tüketmek herkes için uygun olmayabilir. Oksalat açısından zengindir ve bu da hassas bireylerde böbrek taşı oluşumunu şiddetlendirebilir. Genellikle çoğu kişi için güvenli olsa da, kivi bazı kişilerde, özellikle çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Semptomlar arasında kaşıntı, şişkinlik ve sindirim sorunları yer alabilir.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.