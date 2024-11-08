Sabahları kivi yerseniz bakın ne oluyor? Bu etkisine kimse inanamıyor
Kış aylarının gözde meyvesi olan kivi, tatlı ekşi tadıyla severek tüketiliyor. Yüksek lif, antioksidan ve vitamin kaynağı olan kivi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle sabah beslenme rutinine kivi dahil etmek güne daha enerjik, canlı ve sağlıklı başlamanıza yardımcı olabiliyor. Peki, her sabah kivi yerseniz vücudunuzda ne olur?
Kivi besin ve vitamin değeri yüksek meyvelerden biri. Güçlü lif kaynaklarından biri olan kivi, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor. Uzmanlar kadınlar için günlük en az 25 gram, erkekler içinse 38 gram lif alımını öneriyor.Uzmanlar kadınlar için günlük en az 25 gram, erkekler içinse 38 gram lif alımını öneriyor.