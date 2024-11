Sabahları kivi yerseniz bakın ne oluyor? Bu etkisine kimse inanamıyor

BAĞIRSAKLARI İYİLEŞTİRİR

Kivinin çözünür ve çözünmez lif karışımı, bağırsak sağlığına yardımcı olur, kan şekerini düzenler, sağlıklı bağırsak bakterilerini destekler ve bağırsak düzenliliğini iyileştirir. Kivi ayrıca kabızlığı yönetmek için de etkilidir.



C VİTAMİNİ DEPOSU



Kivi, bağışıklık fonksiyonu, hücre koruması ve genel sağlık için gerekli olan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini içeriği, takviyeler kadar biyoyararlanıma sahiptir ve bu da onu haplara doğal bir alternatif haline getirir.