Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok
Sabahları limonlu su içmek genellikle kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Limonlu su, tüketmek vücuda pek çok fayda sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen limonlu su, sindirim sistemini de düzenliyor. Ancak sabahları özellikle de aç karnına içilen limonlu su vücudunuza zarar verebilir. Peki, sabahları limonlu su içinde ne olur?
Limon en güçlü C vitamini kaynaklarından biri. Bağışıklığı güçlendiren limon, zengin antioksidan içeriğiyle de vücuda pek ço kfayda sağlıyor.