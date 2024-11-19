Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok

Bir bardak limonlu su, yüksek oranda besin sağlamasa da, günlük C vitamini alımını sağlıklı yoldan arttırabilecek düşük kalorili ve düşük şekerli bir içecektir. Limonlu su içmek vücut sağlığına pek çok yarar sağlar. Ancak özellikle aç karnına içilen limon suyunun bazı olumsuz etkileri olabilir.