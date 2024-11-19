Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok

Sabahları limonlu su içmek genellikle kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Limonlu su, tüketmek vücuda pek çok fayda sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen limonlu su, sindirim sistemini de düzenliyor. Ancak sabahları özellikle de aç karnına içilen limonlu su vücudunuza zarar verebilir. Peki, sabahları limonlu su içinde ne olur?

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 1

Limon en güçlü C vitamini kaynaklarından biri. Bağışıklığı güçlendiren limon, zengin antioksidan içeriğiyle de vücuda pek ço kfayda sağlıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 2

Limonlu su bileşiminde, az miktarda protein, yağ ve karbonhidrat yanı sıra potasyum, folat ve bazı B vitaminleri ile birlikte çeşitli mineralleri de eser miktarda bulundurur.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 3

Bir bardak limonlu su, yüksek oranda besin sağlamasa da, günlük C vitamini alımını sağlıklı yoldan arttırabilecek düşük kalorili ve düşük şekerli bir içecektir. Limonlu su içmek vücut sağlığına pek çok yarar sağlar. Ancak özellikle aç karnına içilen limon suyunun bazı olumsuz etkileri olabilir.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 4

SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI

Limonlu su içmek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. : Limonun doğal bileşiminde yer alan sitrik asit, yiyeceklerin parçalanmasında ve sindirilmesinde rol oynayan mide asidi salgısını arttırıcı etkide bulunur. Böylece limonlu su içtiğinizde hem susuzluğunu giderir, hem de sindirim sisteminize yardımcı olursunuz.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 5

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER

Sitrik asitböbrek taşıoluşumunu önler: Yapılan araştırmalar limondaki sitrik asidin idrarı daha az asidik hale getirerek böbrek taşları oluşumunu önleyebileceğini gösteriyor. Ayrıca limonda bulunan sitrik asit küçük böbrek taşlarını parçalama potansiyeline de sahiptir.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 6

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

C vitaminiantioksidanözelliğe sahiptir: Bu nedenle sağlıklı vücut hücrelerinin, serbest radikallerin zararlarından korunmasına yardımcı olur. C vitamini içeren limonlu su içmek bağışıklığın güçlenmesine de yardımcı olabilir.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 7

LİMONLU SU KİLO VERDİRİR Mİ?

Limonlu su tek başına kilo vermenize yardımcı olmaz. Ancak vücudunuza uygun bir diyet ve egzersiz programıyla birlikte tüketildiğinde kilo verme sürecinizi destekleyebilir. Çünkü limonlu su içmek sindirim sisteminizin çalışmasını ve vücudunuzda biriken ödem ve toksinleri atmanıza yardımcı olur.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 8

Ancak sabahları aç karnına içilen limonlu su vücudunuzda bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Birçok faydası sebebiyle tercih edilen limonlu su, bu meyvenin içerdiği yüksek asit oranı nedeniyle zaman zaman zararlı bir duruma gelir.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 9

MİDE SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yüksek asit oranı nedeni ile diş sağlığınız zarar görebilir. Diş minelerinde zamanla tahrişi artırabilir.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 10

Mide asidinin artmasına sebep olan aç karnına limonlu su içmenin zararları mutlaka bilinmelidir. Reflü, ülser ve gastrit gibi önemli rahatsızlıklara davetiye çıkarır.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 11

Limon, kişilerin sık idrara çıkmasına sebep olduğu için dehidrasyona neden olabilir. Çok fazla limonlu su tüketimi ağız içi yaraları arttırabilir. Demir emilimini arttıracağı için bu yönde bir eksikliğe sebebiyet verebilir.

Sabahları limonlu su içince ne olur? Vücuda verdiği bu zararı bilen yok - 12


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER