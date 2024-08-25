Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin

Hafızanızı güçlendirmek ve unutkanlığı önlemek için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Bazı besinlerin düzenli tüketimi beyin gelişimi ve güçlü hafıza için çok önemli. Bu besin sayesinde hafızanız ve zekanız çok keskin olabilir.

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 1

Ceviz sağlık açısından birçok faydaya sahiptir ve günlük olarak tüketilmeye uygundur. Gıda duyarlılığınız, intoleransınız veya alerjiniz olmadığı sürece her gün ceviz yemek vücudunuza zarar vermez. Durum böyle değilse, günlük beslenmenize ceviz eklemek çok faydalı olabilir, özellikle de beslenmenizdeki besin değeri daha az olan diğer yiyeceklerin yerine cevizleri seçerseniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 2

Ceviz en sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alır. Tok tutucu özelliği sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Ancak cevizin faydaları bununla sınırlı değil. Düzenli olarak ceviz tüketmek vücudu daha güçlü hale getirebilir.

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 3

İşte her gün ceviz yemenin faydaları

GÜNDE KAÇ CEVİZ YEMELİSİNİZ?

Her gün bir avuç ceviz yemek, bu cevizin birçok faydasını elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca badem gibi diğer kuruyemişlerle bir gece önceden ıslatıp, sabahları bu sağlıklı kuruyemişlerle orucunuzu açabilirsiniz. Düzenli ceviz tüketiminin sağlık açısından bazı yararları şunlardır:

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 4

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Ceviz, Amerikan Kalp Derneği tarafından Heart-Check Sertifikasına sahiptir, bu da kuruluşun "kalp-sağlıklı gıda" olma kriterlerini karşıladığı anlamına gelir.

Sodyum, doymuş yağ ve trans yağ oranları düşüktür ve A ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, protein veya diyet lifi açısından Günlük Değerin en az %10'unu içerirler. Peki cevizleri elinizin altında bulundurmaya hazır mısınız?

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 5

Ceviz kalp-sağlıklı olduğundan lipid panelinizi olumlu yönde etkileyebilir, bu da vücudunuzdaki LDL kolesterolü gibi genellikle "kötü kolesterolü" azalttığı anlamına gelir. Circulation'da yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, iki yıl boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz tüketen yaşlı yetişkinlerin LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 6

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Nutrients dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir çalışmada bildirilen, hem hayvan hem de insan üzerinde yapılan araştırmalar, ceviz tüketmenin beyin fonksiyonlarının yanı sıra hafıza üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Her gün ceviz yemek iltihabı azaltmaya ve serbest radikalleri uzak tutmaya yardımcı olabilir; aksi halde hücrelere zarar verebilir ve zamanla Alzheimer hastalığı ve demansa yol açabilir.

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 7

STRESİ AZALTIR

Daha sakin mi hissetmek istiyorsunuz? Ceviz yiyin. Nutrients dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, 16 hafta boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz yemenin, kişinin bildirdiği stres ve depresyon düzeylerini iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 8

Ayrıca bu çalışmada ceviz tüketiminin daha uzun bir uyku süresine yardımcı olduğu ve deneklerin genel zihinsel sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı. Ceviz, melatonin, folat, E vitamini ve polifenoller gibi nöro-destekleyici bileşikler açısından zengin olduğundan zihinsel sağlığınız için faydalıdır.

Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin - 9

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Antioksidanlar dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir inceleme, cevizlerin bağırsak sağlığınızı iyileştirebilecek bir prebiyotik görevi görme potansiyeline sahip olduğunu buldu. Bunu, mide-bağırsak sisteminizdeki faydalı mikroplar için bir "besin" kaynağı olarak hizmet ederek yaparlar.

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