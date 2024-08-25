Sabahları tüketen keskin bir hafızaya sahip oluyor! Beyni gençleştiren besin

Ceviz sağlık açısından birçok faydaya sahiptir ve günlük olarak tüketilmeye uygundur. Gıda duyarlılığınız, intoleransınız veya alerjiniz olmadığı sürece her gün ceviz yemek vücudunuza zarar vermez. Durum böyle değilse, günlük beslenmenize ceviz eklemek çok faydalı olabilir, özellikle de beslenmenizdeki besin değeri daha az olan diğer yiyeceklerin yerine cevizleri seçerseniz.