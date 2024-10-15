Sabahları uyanınca sakın bunu yapmayın: Kalp krizi riskini artıran ölümcül hata
Kalp krizi, dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp damar hastalıkları çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor ve yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olabiliyor. Kardiyoloji uzmanları sabah saatlerinde kalp krizi riskinin daha çok arttığını söylüyor. Sabahları herkesin yaptığı bazı hatalar kalp krizi riskini artırıyor.
Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor, 2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşıyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor.
Dünyada kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte biri 70 yaş altında yaşanıyor, bu ölümlerin yüzde 85'i, kalp krizi ve inmeye bağlı oluşuyor.