Sabahları uyanınca sakın bunu yapmayın: Kalp krizi riskini artıran ölümcül hata

Genellikle ani olarak gelişen kalp krinin pek çok belirtisi de olabilir.

Uzmanlara göre en ölümcül kalp krizi sabah saatlerinde yaşanıyor. Veriler, sabah saatlerinde kalp krizi geçirme olasılığının akşam saatlerine göre en az üç kat daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, vardiyalı iş miyokard enfarktüsü riskini artıran bir etmen olarak tespit edilmiştir.