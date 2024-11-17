Sabahları yaygın olarak görülüyor! Kötü ağız kokusunun bilinmeyen bir sebebi ortaya çıktı
Ağız kokusu, stresle ilişkilendirilebilen bir durumdur. Stres, vücutta birçok farklı değişikliğe yol açar ve bunlar ağız kokusuna neden olabilecek faktörleri etkileyebilir. Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, depresyon, stres ve anksiyete gibi psikolojik durumların kötü ağız kokusunu artıran temel faktörler olduğunu açıkladı.
Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, kötü ağız kokusuna neden olabilecek faktörleri sıraladı. Depresyon, stres ve anksiyete gibi psikolojik durumların kötü ağız kokularına neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Birkan Özkan depresyon tedavisi gören bireylerin ağız bakımını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.