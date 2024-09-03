Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor

SAÇ BOYASI ALERJİSİ FARKLI BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

Bazı kişilerde sadece kaşıntı bazı kişilerde kaşıntı ile birlikte kızarıklık yanma bazı kişilerde de bunlarla birlikte baş ağrısına kadar varan ve hatta tüm yüze kadar ve tüm vücuda kadar da yayılabilen ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabilir.