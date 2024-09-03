Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor

Saçın rengini değiştirmek ya da beyaz saç tellerini kapatmak için uygulanan saç boyaları sağlığınız için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Saç boyalarının içerisinde kimyasal bileşenler bulunur. Özellikle de bazı saç boyaları yüksek oradan oksitleyiciler içerir. Bu oksitleyiciler hızlıca saç derisinden emilerek vücudunuza yayılabilir ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Hatta ölüme kadar götürebilir.

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 1

Saç boyası, saç rengini değiştirmek veya mevcut rengini tazelemek amacıyla kullanılan kimyasal veya doğal bir üründür.

Genellikle saçın üzerine sürülerek uygulanır ve kimyasal bileşenler yardımıyla saç telindeki pigmentleri etkiler, böylece istenilen renk elde edilir. Saç boyaları çeşitli renk seçenekleri sunar ve kalıcı, yarı kalıcı veya geçici olabilir.

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Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 2

Kalıcı boyalar genellikle amonyak ve peroksit içerir, bu da saçın rengini kalıcı olarak değiştirir. Yarı kalıcı boyalar daha az kimyasal içerir ve rengi zamanla solarken geçici boyalar ise birkaç yıkama ile çıkar. Saç boyaları, saçın doğal rengini değiştirmek, gri saçları kapatmak veya farklı renk efektleri yaratmak için kullanılır.

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 3

Saçlarınızın rengini değiştirmek ya da beyaz saç tellerini kapatmak için kullandığınız saç boyaları, yüksek oradan oksitleyiciler içeriyor. Bu oksitleyiciler hızlıca saç derisinden emilerek basit dermatit tarzı reaksiyonlardan ciddi ve yaşamı tehdit edici reaksiyonlara kadar pek çok sağlık sorununa yol açıyor.

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 4

Koyu renk ve siyah boyalar daha yüksek oranda oksitleyici içerdiği için daha riskli olabiliyor. Burada en çok suçlanan madde parafenilendiamin denen kimyasal içerik oluyor.

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 5

SAÇ BOYALARI ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR

Kuaför ya da güzellik salonlarında saçlarınızı boyatırken saç diplerinde kaşıntı ve yanma hissi olabilir. Saç diplerine boya sürüldüğü anda başlayan bu yanma hissi alerjik reaksiyonlardan kaynaklı olabilir.

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 6

Saç boyasının kaşıntı yapması içeriğindeki kimyasalların deri de oluşturduğu kontakt alerjik reaksiyon veya toksik alerjik reaksiyondan kaynaklanıyor. Bu nedenle alerjisi olanlar ya da hassas bir vücuda sahip olanların saç boyası gibi kimyasallardan uzak durması gerekiyor.

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 7

SAÇ BOYASI ALERJİSİ FARKLI BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

Bazı kişilerde sadece kaşıntı bazı kişilerde kaşıntı ile birlikte kızarıklık yanma bazı kişilerde de bunlarla birlikte baş ağrısına kadar varan ve hatta tüm yüze kadar ve tüm vücuda kadar da yayılabilen ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 8

SAÇ BOYALARI ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Saç boyaları çeşitli kimyasal maddelerin birleşimden oluşur. Eğer içeriğindeki kimyasala karşı o kişide ileri derecede bir hassasiyet varsa bazen ölümcül de olabilecek anafilaksi tarzı reaksiyonlara sebep olabilir

Saç boyalarındaki büyük tehlike! İçindeki bu madde ölüm saçıyor, iç organlara kadar yayılıyor - 9

MUTLAKA BİR UZMANA BAŞVURUN

Saç boyama işlemi sırasında herhangi bir kızarıklık, yanma, batma ve ya vücudunuzda herhangi bir değişiklik hissediyorsanız çok vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerekiyor.

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