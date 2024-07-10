Saç diplerinizi hemen kontrol edin! Kepek, kaşıntı, egzama varsa dikkat: O hastalığı ele veriyor

Bu durum, saç derisinde kızarıklık, kepeklenme, yağlı görünüm ve kaşıntıya neden olan bir tür egzamadır. Genellikle saç derisinde yağ üretiminin artmasıyla ilişkilidir.



Saç derisinin kuruması, kaşıntıya ve kepek oluşumuna yol açabilir. Özellikle kış aylarında ve nemin düşük olduğu ortamlarda bu durum sıkça görülebilir.



Bazı mantar türleri (örneğin, mantar cinsi Malassezia) saç derisinde enfeksiyonlara neden olabilir. Bu durumda kaşıntı, kızarıklık ve kepeklenme görülebilir.