Saç diplerinizi hemen kontrol edin! Kepek, kaşıntı, egzama varsa dikkat: O hastalığı ele veriyor
Saç dökülmesi kadar en sık görülen saç sorunları arasında egzama, kepek ve kaşıntı yer alıyor. Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için saç derisi bakımınızı doğru yapmanız gerekiyor. Ancak bazen ne kadar özenli davranırsanız davranın bu gibi sorunları önleyebilmek pek mümkün olmuyor. Çünkü saç diplerindeki egzama, kepek ve kaşıntı bazı ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.
Sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin hayâli. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak saç diplerinizde egzama, kepek, kaşıntı gibi sorunlar görülebilir. Saç dökülmesinden sonra en sık görülen saç sorunları arasında yer alan kepek, kaşıntı ve egzamanın sebebi sandığınızdan daha ciddi olabilir.
Saç diplerinde egzama, kepek ve kaşıntı çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.
İşte bunların bazıları: