Saç dökülmesinin sebebi buymuş! Vücudunuzdaki bu vitamin eksikliği 1 gecede saçları döküyor
Saç dökülmesi en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesini önlemek için doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Özellikle bazı vitaminlerin vücuttaki eksikliği saç dökülmesini artıyor. Bu sebeple bu vitaminleri içeren besinleri tüketmek gerekiyor.
Saç dökülmesi toplumda en yaygın görülen saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesini tetikleyen pek çok faktör bulunuyor.