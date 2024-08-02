Saç dökülmesinin sebebi buymuş! Vücudunuzdaki bu vitamin eksikliği 1 gecede saçları döküyor

Artan nem, rutubet ve hatta rutinimizdeki değişiklikler bu mevsimde saç dökülmesini artırabilir.



Ancak, yazaylarında saçınızı sağlıklı tutmanıza ve saç dökülmesini azaltmanıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz etkili diyet ayarlamaları var