Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor

Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak sandığınız kadar zor değil. Saç sağlığınız için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Güçlü özellikleriyle bilinen çemen otu tohumu saç sağlığı için kullanılan doğal önerilerden biri. Eğer saçlarınızı hızlı uzatmanın yollarını arıyorsanız çemen otu iyi bir alternatif olabilir.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 1

Çemen otu, Akdeniz Bölgesi ve Güney Asya'ya özgü çok yönlü bir bitkidir. Yüzyıllardır geleneksel tıpta ve mutfak alanında kullanılır. Çemen otu tohumları proteinler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dahil olmak üzere temel besinler açısından çok zengindir.

SAĞLIK HABERLERİ

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 2

Bu tohumlar ayrıca saç üzerindeki faydalı etkilerine katkıda bulunan flavonoidler, alkaloitler ve saponninler gibi bileşikler de içerir.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 3

Ana vatanı Orta Doğu ülkeleri olan çemen otu yetiştiriciliği zamanla Fas’tan Çin’e yayılarak Amerika’ya kadar uzanmıştır. Ülkemizde özellikle Yozgat, Tokat ve Kayseri’de yaygın olarak tüketilen çemen otu bitkisi, Hint ve Orta doğu mutfağında sıklıkla kullanılır.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 4

SAÇLARIN HIZLI UZAMASINA YARDIMCI OLUR

Çemen otu tohumları, saç köklerini besleyerek ve saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç büyümesini, uzamasını teşvik eder. Çemen otu tohumlarında bulunan proteinler saç gövdesini güçlendirir, saç dökülmesini azaltır ve yeni, sağlıklı saç tellerinin oluşmasına yardımcı olur.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 5

SAÇ DERİSİNİ NEMLENDİRİR

Çemen otu tohumları, kuruluk ve kabarmayı azaltmaya yardımcı olan mükemmel bakım özelliklerine sahiptir. Çemen otu tohumlarının saç maskesi veya durulama suyu olarak düzenli kullanımında saçınızı yumuşak, pürüzsüz şekillendirebilir hale getirebilirsiniz. Ayrıca saç derinize nem sağlayarak pul pul dökülmeyi ve kaşıntıyı da engelleyebilirsiniz.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 6

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER

Çemen otu tohumları, hormonal dengesizliklerden kaynaklanan saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilecek hormon düzenleyici bileşikler içerir. Ek olarak tohumlar, saç derisini enfeksiyonalrdan koruyan saç derisi sorunlarına bağlı saç dökülmesi riskini azaltan antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 7

KEPEĞİ KONTROL EDER

Çemen otu tohumlarının entifungal ve antibakteriyel özellikleri, onları keğek için etkili bir ilaç haline getirir. Çemen otu tohumu ezmesinin veya yağının düzenli olarak uygulanması saç derisindeki iltihaplanmayı, kaşıntıyı ve kepekten kaynaklanan dökülmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 8

ÇEMEN TOHUMU SAÇ İÇİN NASIL KULLANILIR?

  • Çemen otu tohumlarını bir gece boyunca bekletin. Pürüzsüz bir macun haline gelinceye kadar öğütün.
  • Daha fazla beslenme için macuna bir orba kaşığı Hindistan cevizi yağı veya yoğurt ekleyin.
  • Macunu saç derinize ve saçınıza, köklere odaklanarak uygulayın.
  • Yaklaşık 30 dakika ila 1 saat kadar saçlarınızda bekletin ve ardından ılık suyla iyice durulayın.
Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 9

ÇEMEN OTU İLE SAÇLARINIZI DURULAYIN

  • İki yemek kaşığı çemen otu tohumunu iki bardak suda 10-15 dakika kaynatın.
  • Karışımın soğumasını bekleyin, süzün ve çemen otu ile demlenmiş suyu şampuanlamadan sonra son durulama suyu olarak kullanın.
  • Çemen otunu saçınıza dökerken saç derinize hafifçe masaj yapın. Birkaç dakika bekletin ve ardından suyla durulayın.
Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 10

ÇEMEN TOHUMU YAĞI

1 çorba kaşığı çemen otu tohumunu Hindistan cevizi yağı veya Zeytinyağı gibi taşıyıcı yağda ısıtın.

Tohumların hafif kahverengiye dönene kadr birkaç dakika yağı demlenmesine izin verin.

Yağı soğumaya bırakın, süzün ve temiz bir kapta saklayın.

Çemen otu yağını saç derinize ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. 1 saat veya gece boyunca bekletin. Ardından saçlarınızı şampuan yardımıyla arındırın.

Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor - 11

  • Çemen otu tohumları saç sağlığını inanılmaz faydalarla dolu doğal bir ilaçtır. Çemen otu tohumları, saç büyümesini teşvik etmekten saç dökülmesini önlemeye, kepeği yumuşatmaya ve kontrol etmeye kadar saç bakımına bütünsel bir yaklaşım sunar.
  • Çemen otu tohumlarını maskeler, durulamalar veya yağ tedavileri yoluyla saç bakım rutininize dahil edebilirsiniz. Böyle daha güçlü, daha sağlıklı ve daha parlak saçlara kavuşabilirsiniz.
ÖNEMLİ! Doğal bitkileri saçlarınıza uygulamadan önce mutlaka biz uzmana danışın.
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