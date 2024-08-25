Saçları hızlı uzatan bitki! Macun kıvamına getirip sürmek yetiyor

Çemen otu, Akdeniz Bölgesi ve Güney Asya'ya özgü çok yönlü bir bitkidir. Yüzyıllardır geleneksel tıpta ve mutfak alanında kullanılır. Çemen otu tohumları proteinler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dahil olmak üzere temel besinler açısından çok zengindir.