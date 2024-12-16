Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN

Bu küçük hatalar istemeden saç dökülmesine yatkın hale getirebilir ancak zamanında düzeltilebilir veya ele alınabilir. Saçta çok sık ısı ürünleri kullanmaktan kaçınmaya çalışın. Şekil verirken bile çok fazla ısı gerektirmeyen bir işlem seçin. Saçınızı at kuyruğu yapmak yerine gevşek bir saç modeli seçmeniz de gerekir, çünkü bu saç derisinde strese neden olur.