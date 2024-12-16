Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor
Kadınlarda saç dökülmesi günlük alışkanlıklardan kaynaklanabilir. Aşırı şekillendirme, sıkı örgüler ve yetersiz beslenme saçları zayıflatır. Saç derisi sağlığını ihmal etmek ve stres de saç dökülmesine neden olur. Dengeli beslenme, nazik saç bakımı ve stres yönetimi saç dökülmesini tersine çevirmeye yardımcı olabilir.
Cilt sorunlarının yanı sıra, kadınlar için en sıkıntılı sorunlardan biri saç dökülmesidir. Bu sinsi bir durumdur - bir gün saçlarınız iyi görünürken, ertesi gün fark edilir derecede daha ince hissedilir ve neredeyse bir gecede yeni bir kel nokta belirir.