Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor

Kadınlarda saç dökülmesi günlük alışkanlıklardan kaynaklanabilir. Aşırı şekillendirme, sıkı örgüler ve yetersiz beslenme saçları zayıflatır. Saç derisi sağlığını ihmal etmek ve stres de saç dökülmesine neden olur. Dengeli beslenme, nazik saç bakımı ve stres yönetimi saç dökülmesini tersine çevirmeye yardımcı olabilir.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 1

Cilt sorunlarının yanı sıra, kadınlar için en sıkıntılı sorunlardan biri saç dökülmesidir. Bu sinsi bir durumdur - bir gün saçlarınız iyi görünürken, ertesi gün fark edilir derecede daha ince hissedilir ve neredeyse bir gecede yeni bir kel nokta belirir.

SAĞLIK HABERLERİ

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 2

Saç dökülmesini önlemek için uygun saç bakımı şarttır, ancak saçınıza gereken ilgiyi gösterseniz bile saç dökülmesine katkıda bulunabilecek başka birçok altta yatan neden de vardır.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 3

Amerikan Dermatoloji Akademisi, günde 50-100 saç trendini kaybetmenin normal olduğunu ancak aniden bir alevlenme olursa ve saçınızın eskisinden daha hızlı inceldiğini fark ederseniz, altta yatan sağlık nedeni olmadığından emin olmak için kontrol yaptırmanız önemlidir.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 4

Saç dökülmesi, uygun bakım ve ilgiye rağmen, yaptığımız bazı küçük hatalar nedeniyle de meydana gelebilir. İşte kadınların yaptığı ve saç dökülmesine neden olabilecek 5 şaşırtıcı hata!

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 5

UYGUNSUZ SAÇ BAKIMI

Saç bakımı ayrıca yıkama sonrası bakımı da içerir ve saçınızı bir fırça kullanarak fönlemek ve dolaşmasını önlemek önemlidir. Saç düzleştiricilerin ve maşaların sık kullanımı saç şaftını zayıflatır ve kırılmaya yol açar. Ayrıca, saçın düzenli olarak ağartılması, boyanması veya şekillendirilmesi incelmeye neden olur.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 6

ÇOK SIKI SAÇ MODELLERİ

Saçları yerinde tutmak için birçok kişi at kuyruğu, topuz veya çok sıkı bir örgüyü tercih eder, ancak bu, çekiş alopesisini etkileyerek saçın zayıflamasına ve saçın kökten çekilmesine neden olur.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 7

UYGUN BESLENME

Daha az protein, vitamin ve mineral tüketimiyle saçlar gücünü alamayabilir ve otomatik olarak yavaş bir yeniden uzama yapar ve saç köklerini düzgün bir şekilde uzaması için alması gereken tüm besinlerden mahrum bırakır.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 8

SAÇ DERİSİ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Saçları çok sık ve sıcak suyla yıkamak büyük hasara neden olabilir ve aşırı yıkama doğal yağları yok ederek saç derisini kuru ve tahrişe eğilimli hale getirebilir. Ayrıca, saç derisini düzgün bir şekilde yıkamamak folikülleri tıkayabilir ve saç büyümesini engelleyebilir. Saçı yıkarken saç derisini yıkamak önemlidir ve şampuanla küçük bir saç derisi masajı, yerleşmiş teri ve tozu temizlemek için esastır.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 9

STRES VE UYKU 

Uyku eksikliği de saç köklerinin düşmesine neden olur. Dinlenme evresi daha az olduğu için daha az uyku döngüsü telogen effluviuma yol açabilir ve geçici dökülmeye neden olabilir. Artan stres ayrıca hormonal dengesizliği tetikleyerek saç dökülmesine neden olur.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 10

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN

Bu küçük hatalar istemeden saç dökülmesine yatkın hale getirebilir ancak zamanında düzeltilebilir veya ele alınabilir. Saçta çok sık ısı ürünleri kullanmaktan kaçınmaya çalışın. Şekil verirken bile çok fazla ısı gerektirmeyen bir işlem seçin. Saçınızı at kuyruğu yapmak yerine gevşek bir saç modeli seçmeniz de gerekir, çünkü bu saç derisinde strese neden olur.

Saçlarınız 1 gecede dökülebilir: Bu 5 yaygın hatayı herkes yapıyor - 11

Protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin dengeli bir diyet, saç büyümesini desteklemek için önemlidir. Ek olarak, stresi yönetmek de önemlidir, çünkü saçınızı olumsuz etkileyebilir. Stres, zihni sakinleştirmeye ve genel refahı desteklemeye yardımcı olan yoga ve meditasyon gibi uygulamalarla hafifletilebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER